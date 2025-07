Microsoft a commencé le déploiement de la « Feature Update » de Juillet de Windows 11. Celle-ci apporte quelques nouveautés notamment aux Copilot+ PC en attendant la mise à jour « 25H2 » plus conséquente en octobre prochain. Parallèlement, alors que l’écosystème IA aux USA se déchire les talents à coup de millions de dollars, on apprend que Microsoft a débauché une douzaine de chercheurs IA de DeepMind pour renforcer les équipes en charge de Copilot.

Alors que l’été bat son plein, Microsoft profite de sa mise à jour « Feature Update » du mois de juillet pour entamer le déploiement progressif de plusieurs nouveautés pour Windows 11, centrées sur l’intelligence artificielle (et déjà expérimentées auprès des Windows Insiders). Cette mise à jour majeure introduit notamment Copilot Vision, capable d’analyser l’intégralité du contenu affiché à l’écran, ainsi que des outils exclusifs aux PC Copilot+.

Améliorations de la résilience système

Microsoft annonce des améliorations significatives de la récupération système. Le nouveau mécanisme « Quick Machine Recovery », imaginé pour éviter à l’avenir les déboires de l’affaire « Crowdstrike » et son plantage planétaire, détecte et corrige automatiquement les problèmes lors de redémarrages inattendus via l’environnement de récupération Windows.

Grâce à ce nouveau mécanisme de récupération pour les PC Windows 11, votre PC résoudra automatiquement les problèmes répandus et connus lors d’un redémarrage inattendu. Il utilisera pour cela l’aide de l’environnement de récupération Windows (WinRE). Le mécanisme est totalement automatisé et doit éviter de voir, à l’avenir, des PC plantés au démarrage suite à une mauvaise mise à jour de Windows ou d’un des logiciels du marché.

Le temps d’affichage lors d’un redémarrage inattendu passe de 40 à 2 secondes pour la plupart des appareils grand public sous Windows 11 24H2.

Un sélecteur de couleurs sans IA pour tous

C’est l’une des rares autres fonctionnalités de cette mise à jour qui soit vraiment accessible à tous les utilisateurs. N’utilisant pas l’IA, elle n’est ni restreinte par la DMA européenne, ni par l’absence d’un NPU (pas besoin d’un Copilot+ PC). L’application de capture d’écran (qui s’active en appuyant sur Windows+Shift+S ou sur la touche ImprEcran/PrintScreen) s’enrichit d’un sélecteur de couleurs : en sélectionnant l’outil et en pointant vers un pixel on obtient sa valeur couleur en HEX, RGB ou HSL.

Copilot Vision : l’IA qui analyse votre écran

Disponible pour tous les utilisateurs Windows 11 via l’application Copilot (et non uniquement les Copilot+ PC), cette fonctionnalité qui utilise le Cloud (et envoie donc des informations éventuellement sensibles aux serveurs Microsoft) permet d’interagir vocalement avec le système en posant des questions sur le contenu visible à l’écran, qu’il s’agisse d’applications ou de pages web ouvertes. Dit autrement, Copilot Vision permet à Copilot de voir directement ce qui est à l’écran et de converser en vocal sur ce qu’il perçoit. C’est une fonctionnalité plus évoluée que celle qui permet de prendre une capture d’écran puis d’interroger textuellement Copilot.

Avec Copilot Vision, l’utilisateur peut demander comment accomplir des tâches spécifiques, comme améliorer l’éclairage d’une photo, vous guider dans l’utilisation d’une application ou dans l’accomplissement d’une tâche complexe. Copilot Vision peut aussi vous aider à débloquer un niveau ou comprendre les règles d’un jeu vidéo. Il peut aussi identifier un objet, une plante, un vêtement ou un document imprimé via la caméra.

Un gros bémol toutefois, pour l’instant, Copilot Vision n’est pas disponible en Europe.

<

Un agent conversationnel dans les Paramètres

Nous en avons déjà parlé, mais cette fois Microsoft commence le déploiement. Les possesseurs de PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon bénéficient d’un agent IA intégré aux Paramètres système. Cette innovation permet de formuler des requêtes en langage naturel comme « je veux activer les heures silencieuses » ou « connecter un appareil Bluetooth ». L’agent peut exécuter directement les modifications demandées et offre la possibilité d’annuler les changements effectués.

Objectif, rendre la gestion des paramètres Windows vraiment accessible à tous et sans effort.

Pour en profiter pour l’instant, il faut que l’interface utilisateur Windows soit en mode « english » et disposer d’un Copilot+ PC en ARM (Snapdragon X). Le support d’autres langues et des PC IA en Intel et AMD est attendue dans les prochains mois.

<

Click to Do enrichit ses capacités

La fonction Click to Do, accessible via Windows+clic gauche, s’enrichit de nouvelles actions contextuelles. Parmi les ajouts notables : la pratique de la lecture avec Reading Coach pour améliorer prononciation et fluidité, la rédaction assistée dans Word via Copilot (nécessitant un abonnement Microsoft 365 Copilot), et la planification de réunions Teams directement depuis une adresse email sélectionnée.

« Click To Do » est une fonctionnalité inhérente aux Copilot+ PC, qu’ils soient sous ARM ou sous Intel et AMD.

Paint et Photos intègrent l’IA générative

Les PC Copilot+ bénéficient de fonctionnalités avancées dopées à l’IA à la fois dans Paint et dans l’application Photos de Windows 11.

Typiquement, sur ces machines, l’application graphique Paint de Windows 11 dispose d’un générateur de stickers IA qui permet de créer des autocollants personnalisés via des prompts textuels. Paint intègre également un outil de sélection d’objets animé par l’IA pour isoler et éditer des éléments spécifiques.

Nouveauté du moment, l’application Photos se dope également à l’IA et propose désormais « Relight », offrant des contrôles d’éclairage professionnels avec jusqu’à trois sources lumineuses virtuelles ajustables.

<

Capture d’écran perfectionnée

L’outil de capture d’écran (en appuyant sur la touche ImprEcran ou PrintScreen) introduit « Perfect Screenshot » sur les PC Copilot+, utilisant l’IA pour capturer précisément le contenu souhaité sans nécessiter de recadrage ultérieur. Pratique…

<

Ces fonctionnalités seront déployées progressivement au cours du mois à venir. Les utilisateurs souhaitant y accéder rapidement peuvent activer l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update et s’assurer que les applications Microsoft Paint, Photos et Copilot sont à jour via le Microsoft Store.

IA : La guerre des talents ne fait que commencer

C’est la guerre des experts IA dans l’écosystème IA de la Tech US. Meta a débauché chez OpenAI en alignant des millions de dollars de prime de bienvenue. Google s’est offert les têtes pensantes de Windsurf pour quelques milliards de dollars. Et CNBC vient de révéler que 24 employés de Google DeepMind ont quitté l’entreprise pour rejoindre Microsoft AI, la division IA de Microsoft dirigée par Mustafa Suleyman, ancien patron de Inflection mais surtout ancien co-fondateur de DeepMind.

