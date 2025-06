Pure Storage repositionne le stockage en service data-centric orchestré par API et IA, du datacenter aux clouds publics. La nouvelle vision « Enterprise Data Cloud » présentée à l’occasion de la conférence internationale « Pure//Accelerate 2025 » apporte un pilotage global, automatisé et résilient du patrimoine informationnel. Avec EDC, Pure Storage dégaine une plateforme qui pense data, pas disques flash…

À Las Vegas, à l’occasion de son évènement Accelerate 2025 qui s’est tenu la semaine dernière, Pure Storage a dévoilé Enterprise Data Cloud (EDC), sa nouvelle vision d’une architecture de stockage qui vise à faire passer la DSI d’une logique de gestion du stockage à une gouvernance globale du patrimoine informationnel. « Il est temps d’arrêter de gérer les baies et de se concentrer sur la valeur de la donnée », a ainsi résumé Charles Giancarlo, son directeur général.

Enterprise Data Cloud est d’abord une évolution conceptuelle de l’infrastructure de stockage à l’ère de l’IA. Conçue pour répondre aux défis croissants liés à l’explosion des volumes de données et à l’essor de l’intelligence artificielle, cette plateforme propose une approche que l’on avait déjà vue chez NetApp mais qui se concrétise ici différemment : au lieu de gérer des infrastructures de stockage fragmentées, les organisations peuvent désormais piloter leurs données de manière unifiée, agile et intelligente, quel que soit l’environnement – sur site, dans le cloud public ou en mode hybride. En s’appuyant sur des services API, une automatisation poussée et une architecture résiliente, EDC permet aux entreprises de se concentrer sur leurs résultats métiers plutôt que sur la gestion technique de l’infrastructure. « Aujourd’hui, les données continuent à croître de 30 à 40 % par an, mais dans un monde de plus en plus fragmenté. Fragmenté en termes de cloud, d’applications et d’attentes des utilisateurs internes en matière de rapidité de mise à disposition des services » explique Fred Lherault, Field CTO EMEA de Pure Storage. « Nous voulons sortir du mode de gestion des plateformes de stockage à l’ancienne pour gérer plutôt des flottes de systèmes avec un maximum d’automatisation. La solution proposée repose sur trois piliers : Un plan de contrôle et d’automatisation avancé, de nouvelles plateformes offrant plus de performances et d’accès, et enfin une consommation alignée sur les besoins réels des utilisateurs grâce à des offres en mode as-a-service. »

L’EDC automatise provisioning et gouvernance via automatisation pilotée par politiques, éliminant configurations manuelles complexes. Le système découvre automatiquement les baies et les intègre sans configuration complexe, tandis que des workflows pré-construits connectent milliers d’applications tierces (Cisco, Microsoft, VMware, ServiceNow) au travers d’une couche d’automatisation dénommée « Pure1 Workflow Automation ».

Le pilotage de cette infrastructure unifiée EDC est confié à une nouvelle épine dorsale qui fait office de plan de contrôle intelligent et centralisé : Pure Fusion 3.0 fédère les ressources bloc, fichier et objet en un cloud virtuel unique qui s’étend du datacenter aux clouds. Cette plateforme, évolution de l’ancienne couche « Storage as Code » de Pure, vise à éliminer les silos de stockage (elle est désormais aussi bien intégrée aux baies FlashArray que FlashBlade) et à offrir une expérience cloud-like sur site, tout en permettant une scalabilité horizontale et une gouvernance centralisée des données à l’échelle mondiale. Grâce à l’IA embarquée, Pure Fusion place les charges de travail de manière optimale et applique des politiques de conformité en temps réel.

Au passage, la dimension cyber-résilience s’enrichit de deux intégrations clés. Rubrik Security Cloud signale toute compromission : Pure Fusion isole alors les snapshots SafeMode, identifie les copies saines et lance une restauration quasi instantanée, réduisant le RTO à presque zéro. De son côté, l’alliance avec CrowdStrike Falcon LogScale fournit une solution validée de stockage sur site pour la collecte et l’analyse des journaux, accélérant la détection et la traque de menaces tout en maintenant la souveraineté des données.

Au-dessus de toute cette infrastructure trône la nouvelle interface « AI Copilot » de Pure, désormais en disponibilité générale. Elle fournit une assistance conversationnelle personnalisée avec des agents spécialisés pour la sécurité, la performance, la durabilité et le support. Cette intelligence intégrée représente l’évolution vers une infrastructure auto-optimisante et auto-réparatrice.

En filigrane, Pure Storage assume une conviction : l’avenir des infrastructures passe par une orchestration autonome et une consommation à la demande, affranchies des frontières traditionnelles entre on-premises et cloud public. Le fournisseur veut permettre aux DSI et RSSI de libérer la valeur métier des données sans sacrifier la souveraineté ou la résilience. « Nous cherchons constamment à nous aligner sur les véritables besoins des clients plutôt que sur des métriques techniques traditionnelles. Le maître mot reste la flexibilité, que ce soit dans les usages, la gestion ou les offres proposées » conclut Fred Lherault.

