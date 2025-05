Fini le dogme de l’hyperconvergence ! Quand Nutanix s’allie à Pure Storage, c’est tout le modèle HCI qui prend un coup de vieux : place à une flexibilité nouvelle, taillée pour l’IA, le temps réel et la cyber résilience.

L’air de rien, Nutanix avec sa « Cloud Platform » est en train de renier peu à peu toutes les règles que l’entreprise avait elle-même définie en inventant l’hyperconvergence (HCI) il y a quinze ans. Le concept « HCI » est né au départ de la volonté de simplifier à l’extrême l’infrastructure en embarquant compute, stockage et réseau dans une même boîte, en faisant évoluer les 3 dimensions en même temps (par ajout de nouveaux nœuds) et en chapeautant le tout par une bonne dose de « Software Defined Everything » pour totalement masquer la complexité sous-jacente et faciliter l’évolutivité.

Depuis ces premiers jours, Nutanix a abandonné le « hard » pour se focaliser sur le « software », puis a permis de faire évoluer le « compute » indépendamment du « stockage » et depuis l’an dernier cherche à permettre une évolution plus ouverte du stockage en incorporant les baies de stockage classiques dans sa plateforme. Ce support du stockage externe a débuté par le truchement d’un partenariat avec Dell et ses baies PowerFlex.

A l’occasion de Nutanix .NEXT 2025 (qui a eu lieu la semaine dernière), le support des baies PowerFlex est entré en « disponibilité générale ». Nutanix Cloud Plateform peut s’appuyer d’un côté sur 32 nœuds de Compute et sur jusqu’à 128 baies de stockage Dell PowerFlex dans une combinaison dissociant totalement nœuds de Compute et nœuds de Stockage. Une souplesse qui marque également la fin du concept « HCI » originel. Ce changement fondamental permet aux clients Nutanix possédant déjà des milliers de Téraoctets sur des baies Dell PowerFlex de les conserver tout en intégrant son écosystème « Cloud Platform » (NCP). Cet avantage s’avère particulièrement stratégique alors que de nombreuses entreprises s’interrogent sur l’avenir de leurs clusters VMware. De plus, cette solution offre la capacité de gérer des volumétries massives comme les bases analytiques, archives et backups sans nécessiter la multiplication des licences CPU Nutanix.

Mais Nutanix ne s’arrête pas au seul support des Dell PowerFlex. L’éditeur vient d’annoncer un partenariat pour offrir la même souplesse évolutive avec les baies de stockage FlashArray de Pure Storage ! « Si vous m’aviez demandé il y a quelques années si Pure et Nutanix allaient collaborer, je n’aurais même pas pu l’imaginer », a ainsi déclaré Rajiv Ramaswami, lors de son discours d’ouverture, illustrant les transformations engagées. Mais l’union fait la force et cette union retire une épine du pied de tous DSI souhaitant s’éloigner de VMware sans renier ses investissements matériels.

La nouvelle solution associe Nutanix Cloud Infrastructure à Pure Storage FlashArray via le protocole NVMe/TCP. Côté calcul, la pile Nutanix fournit l’hyperviseur AHV, l’orchestration Prism et la micro‑segmentation Flow ; côté stockage, FlashArray assure une latence minimale, une compression/déduplication automatique et un chiffrement natif. Il en résulte une plate‑forme unifiée armée pour l’intelligence artificielle, les bases de données temps réel, les datalakes massifs, sans compromis sur la sécurité. Car, autre intérêt, la cyber‑résilience s’en trouve renforcée : Les snapshots immuables SafeMode de Pure Storage et la reprise après sinistre orchestrée par Nutanix réduisent la surface d’attaque et accélèrent les plans de continuité.

Une alliance qui ouvre aux DSI de nouveaux horizons et une transformation de l’approche Nutanix qui pourrait bien, de nouveau, rebattre les cartes de l’infrastructure.

