Vers des datacenters Full Flash… La révolution du stockage dans les datacenters s’articule plus que jamais autour de la technologie flash parce qu’elle combine des avantages significatifs en termes de performance, d’efficacité énergétique et de réduction des coûts.

Chaque responsable informatique redoute une éventualité – se retrouver sans capacités ou ressources supplémentaires – et nourrit un rêve constant – parvenir à extraire une valeur substantielle et des connaissances approfondies de chaque donnée. Tandis que les volumes de données non-structurées devraient maintenir leur rythme de croissance effréné et exponentiel et être multipliés par 10 d’ici 2030, les entreprises vont devoir se pencher sur la manière d’exploiter toutes ces données, mais aussi réfléchir aux perspectives d’évolution apportées par la technologie flash pour l’analytique, le Big Data, les data lakes, les puits de données et les opérations de sauvegarde et de restauration.

Bien qu’aujourd’hui, il revient plus cher au Gigabit d’acquérir une mémoire flash qu’un simple disque dur, 2023 a assisté à l’émergence de plusieurs tendances intéressantes. En premier lieu, les principaux fabricants de mémoires flash ont considérablement augmenté les densités – empilant dans certains cas plus de 200 couches de NAND 3D. Cette intensification de la densité promet une réduction des coûts, tout en offrant des avantages en termes de gains d’espace et de consommation électrique au sein des datacenters. En outre, si les prévisions des analystes sont justes, la tendance à la baisse des prix des NAND amorcée fin 2022 et confirmée en 2023 devrait perdurer en 2024. Ces tendances incitent donc à envisager sérieusement l’adoption d’un datacenter entièrement basé sur la technologie flash.

Quand choisir la technologie flash permet de préserver l’environnement

En termes de consommation énergétique mondiale, la part de l’infrastructure des datacenters oscille entre 1 % et 2,5 % selon les différentes études et affiche une tendance à la hausse persistante. C’est donc tout naturellement que les entreprises accordent encore plus d’importance à leurs émissions de CO2 et que bon nombre d’entre elles s’efforcent de trouver des moyens pour diminuer leur empreinte carbone.

Contrairement aux disques durs mécaniques, la technologie flash peut apporter une contribution significative à cet égard. En effet, ces derniers se révèlent peu efficaces en matière de stockage de données non-structurées, complexes et énergivores, tout en occupant un espace considérable – ce qui a pour effet d’engendrer des préoccupations environnementales et de poser des problèmes aux datacenters.

Aujourd’hui, en raison de la hausse des prix, des incertitudes liées à la disponibilité des ressources énergétiques et de la volonté grandissante de réduire les émissions de CO2, la consommation d’énergie est devenue un paramètre essentiel à prendre en compte. Face à la montée des coûts de l’énergie, l’électricité consommée par les nouvelles technologies a dépassé la « simple » préoccupation environnementale pour devenir un véritable enjeu économique. Ainsi, pour réduire le coût total de possession (TCO), l’efficacité énergétique est indéniablement un élément clé, qui signe la chute du disque dur au profit du stockage flash.

Une optimisation des performances

En cas de prise de décision d’achat, certaines entreprises accordent toujours la priorité au coût par rapport à la performance. Cependant, le gain de performance offert par le stockage flash peut également entraîner des réductions de coûts par rapport au stockage sur disque.

En raison des performances peu efficaces des disques durs – même pour des charges de travail nécessitant uniquement des performances modestes –, les entreprises se retrouvent souvent avec des capacités inutilisées. En partant du principe que les disques mécaniques ont une capacité de 20 To et que le pic des performances est atteint à 16 To, le coût par Giga bit devient moins avantageux. Grâce au stockage flash, cette problématique n’a pas lieu d’être car les performances demeurent constantes, même en cas d’augmentation de son utilisation.

Par ailleurs, la résilience doit constituer la clé de voûte de tout environnement de stockage et s’accompagner d’une stratégie de redondance visant à prévenir tout risque de perte de données. En réduisant les délais de restauration, les dispositifs flash permettent ainsi de gagner en rentabilité.

Concernant la sauvegarde et la reprise après incident – par exemple, une attaque de ransomware –, les opérations de restauration des données peuvent prendre un temps considérable. Grâce à de systèmes reposant sur le stockage flash, la mise en parallèle des opérations de restauration favorise une accélération de la reprise de l’activité.

Finalement, une résilience renforcée se traduit également par une plus grande fiabilité, ce qui est le cas du stockage flash contrairement aux disques mécaniques. En effet, les dispositifs connaissent moins de pannes et nécessitent donc moins de remplacements – un avantage qui a toute son importance pour les entreprises, lesquelles génèrent des gains de temps et d’argent tout en diminuant les risques.

Les datacenters 100 % flash à la conquête du marché

À pratiquement tous les égards, la technologie flash supplante les vieux disques mécaniques et sa suprématie ne fera que s’accroître au fil du temps. Elle représente désormais un choix viable pour toutes les charges de travail, offrant aux entreprises une solution adéquate pour gérer la croissance des données de manière fiable, durable et en toute efficacité.

Bon nombre d’entreprises ont déjà amorcé leur phase de transition vers une architecture 100 % flash en mettant en place des plateformes de stockage flash pour les charges de travail où la rapidité joue un rôle essentiel – telles que les bases de données, les déploiements de clouds privés, ou encore les environnements analytiques modernes. Celles ayant adopté ces plateformes flash 100 % modernes ont déjà observé une augmentation de leurs performances et de l’efficacité de leurs serveurs, et bénéficient d’une gestion plus simplifiée. De plus, elles profitent d’une meilleure efficacité énergétique et constatent une diminution de leurs gaz à effet de serre.

Aujourd’hui, pour toutes les entreprises les plus modernes, le rêve d’un datacenter 100 % est désormais à portée de main.

___________________

Par Gabriel Ferreira, directeur technique France, Pure Storage.

