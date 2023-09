Hugues Heuzé, DG France de Pure Storage, est le premier invité de la nouvelle saison de notre émission « L’invité de la semaine ». Avec Guy Hervier, il déchiffre les nouveaux défis du stockage, la victoire du Flash et l’actualité de son entreprise.

Pure Storage est un trublion du monde du stockage. Ce constructeur « pure player » du Flash a toujours imaginé un monde sans disque dur, où le Flash serait à la fois plus performant, plus économique, plus écologique et plus capacitif que le disque.

Nous explique pourquoi cette vision est désormais sur le point de se réaliser et ce que cela implique comme évolution des gammes des produits.

Il revient aussi sur les relations entre Pure Storage et les fournisseurs de Cloud, sur l’importance des scénarios hybride et sur l’utilisation des couches logicielles de Pure par les grands acteurs du Cloud comme par leurs clients.

Il évoque également l’une des grandes promesses de Pure Storage avec son offre IT as a Service « Evergreen » qui permet l’évolution permanente des solutions pour que l’entreprise n’ait plus jamais à faire de migrations de baies de stockage…



À lire également :