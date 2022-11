Pure Storage a annoncé plusieurs nouveautés pour sa plateforme Portworx de data-management sur Kubernetes dont une nouvelle offre en mode managé qui en simplifie le déploiement, l’accès et la gestion dans des environnements de plus en plus hybrides.

Acquises en 2020, les technologies orientées gestion de la donnée sous Kubernetes de Portworx s’insèrent de plus en plus profondément au cœur des offres Pure Storage. Portworx s’est, au départ, fait connaître en proposant une plateforme de gestion des données des applications spécialement conçue pour compenser les capacités limitées de Kubernetes en la matière. Le portfolio Portworx comporte la plateforme éponyme de stockage distribué de containers et de gestion des données sous Kubernetes, une solution « Database as a Service » pour Kubernetes dénommée Portworx Data Services et une solution de sauvegarde Portworx Backup. Cette semaine bénéficie d’ailleurs d’une nouvelle distribution « gratuite à vie » permettant d’utiliser ce service de sauvegarde entièrement managé sans aucune restriction de fonctionnalités pour protéger jusqu’à 1 To de données sans frais.

L’introduction cette semaine de Portworx Enterprise 3.0 par Pure Storage marque surtout l’apparition d’une offre 100% managée. La plateforme Portworx, la sauvegarde et la gestion des bases de données peuvent désormais être consommées sous forme « as a service », autrement dit sous forme de service entièrement managé et sous forme d’abonnement, non seulement sur Amazon EKS mais aussi sur RedHat OpenShift et sur la plupart des offres Kubernetes dans le cloud. En adoptant une telle offre, l’entreprise cliente se décharge totalement de la gestion de l’infrastructure, des mises à jour et de la montée en charge. Ne nécessitant pas de longue phase d’installation et configuration (le déploiement se fait en un clic avec auto-découverte des clusters Kubernetes), ce service facilite et accélère le déploiement des données et les automatisations des opérations de données aussi bien sur les clusters Kubernetes cloud que on-premises.

« Depuis toujours, la mission de Portworx consiste à aider les équipes d’ingénieurs à offrir à leurs développeurs une plateforme de données Kubernetes prête à l’emploi, rapide, simple et évolutive. En fournissant un service entièrement géré pour la plateforme Portworx, la première plateforme de données Kubernetes, nous permettons aux développeurs souhaitant utiliser des applications Kubernetes en production de faire l’expérience du cloud sur n’importe quelle infrastructure de stockage » explique Murli Thirumale, vice-président et directeur général, unité Cloud Native, Pure Storage.

Outre cette déclinaison « 100% managée », la version 3.0 de Portworx Enterprise introduit trois nouvelles fonctionnalités :

* « PX-FAST » veut rendre le stockage Kubernetes aussi simple et performant qu’un stockage local (selon Pure Storage). La fonctionnalité exploite tout le savoir-faire de Pure Storage en matière d’optimisation de l’exploitation des SSD NVMe pour proposer une bande passante de plus d’1 million d’IOPS et booster les performances de services de données tels que Kafka, Elastic ou MongoDB.

* « Near-Sync DR » étend les scénarios de « Disaster Recovery » applicables à Portworx pour offrir une récupération quasi temps réel (RPO garanti de 24 secondes et RTO rapide) entre deux datacenters fortement distants ou entre deux régions cloud.

* Très attendue, « Object Storage Service » vient compléter les fonctionnalités de stockage fichier et stockage blocs proposées en standard par Portworx. Elle permet ainsi de bénéficier d’un accès S3 intégré à Kubernetes et cohérent avec les offres S3 existantes dans le cloud comme on-premises.

Annoncée à l’occasion de KubeCon NA 2022 qui se tenait cette semaine, ces nouvelles fonctionnalités et l’offre managée ne seront réellement disponibles que début 2023.

À lire également :