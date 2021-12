Pour satisfaire les workloads les plus exigeants, Pure Storage complète sa gamme par le haut en introduisant de nouvelles baies « Pure FlashArray//XL ».

On s’attendait à une quatrième génération de baies « FlashArray//X R3 ». À la place, on a eu droit à un nouveau modèle haut de gamme, placé sous le signe de la puissance et de l’évolutivité : la baie « Pure FlashArray//XL ».

Celle-ci affiche un gain d’IOPS proche de 80% et se destine aux environnements d’entreprise « qui tournent à plein régime » et aux opérations stratégiques que ce soit pour supporter des bases particulièrement volumineuses (Oracle, SAP Hanna, SQL Server…) ou des applications cloud natives complexes basées sur une multitude de containers.

Selon le fabricant, cette baie « //XL » se démarque par :

* Une conception spécialement pensée pour une prise en charge robuste des services métier les plus exigeants. Objectif, offrir des performances optimales, même pendant les pics de charge… La baie « XL » est capable de connecter deux fois plus d’hôtes et de prendre en charge deux fois plus de volumes que les baies « FlashArray//X »*

* Un modèle inspiré du cloud pour accélérer et simplifier le déploiement de nouvelles applications : conçus dans un souci d’interopérabilité maximale, Pure Fusion et FlashArray//XL offrent aux entreprises un accès Storage-as-Code à l’échelle du cloud pour optimiser les pools de stockage et le placement des charges applicatives.

* Une forte densité pour consolider les applications afin de générer un TCO maximal tout en déployant des datacenters respectueux de l’environnement. L’idée est de permettre aux entreprises de consolider les charges applicatives sur un minimum de baies pour simplifier les opérations, réduire l’encombrement des racks, limiter la consommation d’énergie et économiser sensiblement sur les coûts de refroidissement.

* Une protection des données permanente avec une identification des menaces ransomwares : toutes les données stockées sur FlashArray//XL demeurent protégées, disponibles et facilement récupérables en cas d’interruption, y compris à la suite d’attaques malveillantes.

* Une solide anticipation des besoins de demain grâce à l’abonnement Evergreen : accès immédiat à des fonctionnalités parfaitement dimensionnées, conçues pour s’améliorer en permanence.

Autrement dit, cette nouvelle baie Pure Storage s’inscrit complètement dans les nouvelles tendances profitant notamment d’un financement par abonnement avec Evergreen mais aussi d’une approche « Storage-as-code » très DevOps au travers du support de Pure Fusion (une solution d’automatisation par IaC – Infrastructure as Code – délivrée sous forme de service SaaS récemment lancée par Pure Storage).

Pure a ici focalisé ses efforts sur la densité. La FlashArray//XL se présente sous la forme d’un châssis « 5U » animé par des processeurs Intel Xeon Platinum de génération « Ice Lake ». Les baies « //XL » combinent disques Optane (Pure abandonne ici les disques NVRAM dédiés au profit de modules DirectMemory) et disques SSD QLC (plus capacitifs) pour offrir de 3,53 Po (pour le modèle //XL130) à 5,5 Po (pour le modèle //XL170) d’espace de stockage.

Elle est animée par la version 6.2 de l’OS maison, Purity, qui implémente une sécurité que l’on trouve depuis longtemps chez Rubrik par exemple : Le SafeMode utilise une horloge propriétaire pour déterminer le moment d’expiration des snapshots plutôt que de se fier à des sources externes (tels que les serveurs NTP) afin d’éviter que des attaquants ne viennent tromper le système et forcer l’effacement de snapshots utilisés comme sauvegardes.

Avec ses nouvelles baies FlashArray//XL, Pure Storage donne un aperçu de ce que pourra être la 4ème génération de ses baies FlashArray//X avec une utilisation accrue des modules DirectMemory, davantage de sécurités intégrées, un pilotage par du code encore plus automatisé et un financement par abonnement.

Surtout, le constructeur vient enfin ouvertement affronter ses concurrents sur le très haut de gamme à l’instar des baies PowerMax de DELL EMC ou des baies Vantara VSP d’Hitachi.