Alors que certaines entreprises ont imposé « un retour au bureau » sans obtenir les gains escomptés, 2025 devrait de nouveau marquer une rupture avec les pratiques ancestrales. La semaine de quatre jours, le Hot Desking et les politiques de soutien à la santé mentale incarnent une nouvelle vision du travail centrée sur les valeurs humaines et technologiques.

Le modèle de travail hybride, un mélange de travail à distance et de travail au bureau, est rapidement devenu un élément clé de l’espace de travail moderne. Stimulé par la pandémie mondiale, il a transformé le fonctionnement des entreprises et la façon dont les employés se connectent. Mais quelles tendances façonneront l’avenir du travail hybride en 2025 ? Voici ainsi un aperçu de ce à quoi les entreprises et les employés peuvent s’attendre dans les années à venir.

La fin des horaires de travail traditionnels

Les horaires traditionnels de 9h à 18h cèdent de plus en plus la place à des modèles de travail axés sur les missions, 33% des salariés se réservant des créneaux horaires de concentration pour pouvoir optimiser leur productivité.

Pour s’adapter, les entreprises devraient adopter une approche plus souple, notamment des journées sans réunion, et valoriser les résultats plutôt que les horaires fixes.

Les collaborateurs placent désormais la semaine de quatre jours et les horaires flexibles plus haut que les avantages en matière de prestations de soins et de santé (39% et 36% contre 23%) dans leur évaluation des employeurs potentiels, ce qui souligne l’évolution vers l’autonomie et l’équilibre en tant qu’éléments clés de la satisfaction au travail.

Le « Hot Desking »

Le « Hot Desking » est une nouvelle forme d’organisation dans le contexte du travail hybride, où les employés peuvent réserver leur poste de travail en fonction des disponibilités dans le bureau à un moment donné.

Ce type d’accès aux postes de travail en hot-desking est particulièrement courant dans les environnements de flex-office, où les entreprises offrent un espace limité à leurs employés afin d’optimiser leurs espaces de travail. Les employés réservent donc leur espace de travail à l’avance, sous peine de devoir travailler à un endroit moins pratique pour eux, voire de faire du télétravail.

Grâce à la flexibilité que le hot desking peut offrir aux employés et aux équipes de travail, il est désormais probable que le hot desking devienne l’une des stratégies de travail hybride les plus courantes dans les organisations innovantes au cours des prochaines années.

Les salariés préfèrent un management bienveillant

La dynamique des rapports de force entre les managers et les employés est en train de changer radicalement : 90 % des employés accordent aujourd’hui presque autant d’importance à un management bienveillant qu’à un bon salaire.

En 2025, un manager compréhensif sera un élément clé de différenciation en matière de recrutement, ce qui poussera les entreprises à donner la priorité à la formation au management afin de retenir les talents.

Un mauvais management, en particulier pour les employés de la génération Z, risque d’être exposé de manière virale sur les médias sociaux. Les entreprises qui développent des relations solides entre managers et employés verront leur taux de rétention et d’engagement augmenter, la qualité du management apparaissant comme un facteur de rétention de premier ordre.

Développement durable

La durabilité est de plus en plus importante dans les espaces de travail et les entreprises adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement pour attirer des employés socialement conscients.

Selon une étude de Glassdoor, plus de 70% des travailleurs tiennent compte des engagements durables lorsqu’ils choisissent un employeur.

De la réduction de l’empreinte carbone grâce à la semaine de quatre jours et au travail à distance à la mise en place de bureaux durables, les entreprises trouvent des moyens d’aligner leurs valeurs sur les objectifs environnementaux. Dans ce nouveau paysage, le développement durable n’est plus une option ; c’est une nécessité pour les entreprises qui cherchent à rester pertinentes.

La crise de la santé mentale sur le lieu de travail va s’aggraver

La crise de la santé mentale sur le lieu de travail se poursuit, 90% des travailleurs ne constatant aucune amélioration de l’anxiété liée au travail.

Les employés au bureau signalent des niveaux de stress 47% plus élevés que les travailleurs à distance, ce qui montre qu’il est urgent d’adopter des politiques plus souples.

Les entreprises qui ne tiennent pas compte de l’augmentation du stress, en particulier chez les employés sur site, risquent d’accroître le taux de rotation du personnel, en particulier chez les femmes et les milléniaux, qui sont les plus exposés au stress.

La demande de technologies connectées n’a jamais été aussi forte

Le travail hybride devenant une norme durable, les entreprises donneront la priorité à la mise à niveau de leur technologie pour soutenir une collaboration transparente entre les employés à distance et en présentiel.

Selon notre étude, seulement 15% des entreprises ont mis à jour leur technologie de conférence au cours de l’année écoulée, ce qui signifie que l’accent sera mis sur la mise à jour en 2025.

En outre, 83% des personnes interrogées ont déclaré qu’une bonne technologie était essentielle à leur vie professionnelle.

Cette évolution stimule la demande d’outils hybrides, qui créent des expériences de réunion équitables grâce à une vidéo de haute qualité, un suivi piloté par l’IA et des systèmes sonores intelligents.

En investissant dans ce type de technologie, les entreprises peuvent créer des environnements de réunion adaptables et immersifs qui répondent aux besoins uniques des équipes hybrides, favorisant la productivité et la communication cohésive entre les différents sites.

Par Frank Weishaupt, CEO d’Owl Labs

