Le travail hybride est devenu une réalité incontournable, mais comment assurer la productivité et le bien-être des collaborateurs? L’IA apporte des réponses innovantes, de la rationalisation des flux de travail à la création d’expériences immersives, redéfinissant au passage les frontières de la collaboration et de la productivité.

Le travail hybride s’est imposé comme un modèle de travail plébiscité par les collaborateurs, ce qui pose de nouveaux défis aux dirigeants récalcitrants à ce mode de travail. Par ailleurs, selon l’étude d’Owl Labs sur le travail hybride, un manager sur quatre (26%) estime que leur équipe est devenue moins productive depuis l’introduction du travail hybride.

L’une des solutions réside dans l’IA et le machine learning. Davantage de managers peuvent se tourner vers ces technologies pour les aider à mieux gérer les travailleurs hybrides. L’IA peut être utilisée comme une force de transformation pour rationaliser les flux de travail en vue d’une efficacité maximale et être utilisée pour créer un sentiment de présence, ainsi que pour améliorer les expériences à distance.

L’IA, une force de transformation

Il est crucial que les managers s’assurent que leurs équipes se sentent à la fois confiantes dans la suggestion et l’adoption de nouvelles technologies. Grâce à l’IA, les travailleurs hybrides peuvent automatiser les tâches courantes, rationaliser les flux de travail pour une efficacité maximale. En outre, l’IA générative favorise un meilleur partage de l’information, stimule la communication et le travail d’équipe, améliore la productivité et l’efficacité, facilite l’organisation des connaissances et le développement des compétences, et garantit de solides mesures de sécurité et de protection de la vie privée.

De nombreuses équipes cherchent à introduire des outils susceptibles d’améliorer l’engagement et la productivité des employés en réduisant le temps consacré aux tâches administratives courantes. Un produit qui permet d’atteindre cet objectif est Microsoft 365 Copilot, qui exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour stimuler le potentiel créatif, améliorer la productivité et renforcer les compétences.

Par exemple, Copilot peut fournir un rapport sur l’état d’avancement d’une stratégie produit en utilisant les réunions, les courriels et les fils de discussion de la journée. Il peut également résumer de longs courriels et rédiger des suggestions de réponses dans Outlook, résumer les principaux points de discussion d’une réunion Teams et transformer des documents en présentations PowerPoint.

Nous avons également assisté à l’essor des tableaux blancs IA pour les sessions de brainstorming afin d’améliorer la collaboration en direct entre les travailleurs hybrides. Il est essentiel de pouvoir voir facilement et clairement le tableau blanc et les caméras dédiées au tableau blanc proposent des options permettant de rendre le présentateur transparent pour améliorer l’expérience à distance.

Utiliser l’IA pour créer une expérience plus centrée sur l’humain

L’IA et le machine learning peuvent également recréer cette sensation de présence en permettant aux travailleurs à distance de se sentir comme s’ils étaient dans la même pièce et en les présentant sous leur meilleur jour. Par exemple, l’IA peut intelligemment faire une mise au point automatique de la caméra sur les participants dans la salle lorsqu’ils prennent la parole ou se déplacent, de sorte que ceux qui travaillent à distance vivent une expérience plus immersive.

Les logiciels de positionnement des yeux par l’IA sont également de plus en plus répandus : Le logiciel de streaming de Nvidia donne l’impression d’’établissement d’un contact visuel avec la caméra, même si l’interlocuteur ne regarde pas directement l’objectif de la caméra.

Comme le révèlent les études, il existe une corrélation entre le niveau de conscience de soi d’un individu et son attitude à l’égard des réunions virtuelles. En plus, l’IA a la capacité de transformer les travailleurs hybrides en spécialistes de la vidéoconférence, en ajustant des éléments tels que l’éclairage et l’image de fond, et même en atténuant les angles de caméra gênants.

Par exemple, certains logiciels passent automatiquement d’une caméra à l’autre pour afficher la meilleure vue du visage des participants à l’écran, en évitant la vue latérale du visage d’un participant.

Améliorer les expériences hybrides grâce à l’IA

Selon le rapport « 2022 L’état du travail hybride » d’Owl Labs, un quart (25 %) des cadres s’inquiètent de la solitude des travailleurs à distance. Pour améliorer les expériences hybrides, les travailleurs à distance peuvent s’engager dans l’apprentissage et le mentorat entre pairs grâce à des contenus et des ressources créés par l’IA, ce qui favorise un sentiment de camaraderie et encourage l’échange de connaissances et d’expériences précieuses.

Meta a récemment dévoilé ses projets d’utilisation de l’IA pour remédier au manque de motivation des employés. Des autocollants générés avec de l’IA qui peuvent être affichés dans les messages pour ajouter un commentaire visuel à la conversation, à un nouvel outil de génération de photos par l’IA, et aux agents conversationnels de l’IA, l’entreprise est désireuse d’introduire l’IA dans ses réseaux de médias sociaux.

Les membres du personnel de Meta auront la possibilité de tester une aide à la productivité interne conçue pour les assister dans diverses tâches, y compris le codage et même des rappels opportuns concernant le service de navette de l’entreprise.

Alors que de nombreuses entreprises ont mis en place des nouveaux modes de travail, les dirigeants sont désireux d’explorer des approches transparentes et centrées sur les personnes et reconnaissent la nécessité de développer davantage une offre technologique solide pour soutenir cette configuration hybride. Ils ont donc le devoir de collaborer avec leurs équipes et leurs responsables informatiques pour développer et investir dans une solution technologique complète qui favorise un environnement de travail immersif et captivant pour tous. Il est important que les employés se sentent non seulement à l’aise dans l’utilisation de l’ensemble des technologies à leur disposition, mais aussi à l’aise pour suggérer et mettre en œuvre de nouvelles technologies. L’IA a le potentiel d’agir comme un catalyseur de la transformation, en optimisant les flux de travail pour une efficacité optimale. En outre, elle peut être exploitée pour générer une expérience authentique en personne, tout en réduisant les sentiments de solitude et d’isolement.

Par Frank Weishaupt, CEO d’Owl Labs

