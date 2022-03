Après deux ans d’expérimentation forcée, l’idée du travail hybride séduit de plus en plus de collaborateurs et de chefs d’entreprises. Mais comment rendre pérennes les pratiques expérimentées durant la pandémie ? Comment inscrire le modèle hybride dans la durée ? Voici quelques pistes…

Le modèle de travail hybride qui combine le travail à distance et le travail au bureau est une réalité, qui s’inscrit dans une nouvelle ère. Selon un baromètre Accenture, 83% des collaborateurs définissent le travail hybride comme un mode de travail optimal. L’adhésion forte à un bon équilibre entre le travail en entreprise et à domicile confirme que la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer un mouvement préexistant, avec notamment la nécessité d’établir une pondération solide entre vie professionnelle et vie privée, d’ancrer la culture d’entreprise, d’adapter les modèles de leadership et les formations.

Un constat partagé par une récente étude OpinonWay, qui déclare que 75% des collaborateurs estiment que le télétravail est un atout pour la compétitivité de leur entreprise. De nouvelles structures de travail flexibles intégrant les transformations numériques nécessaires, sont donc essentielles pour les collaborateurs.

Faire fonctionner les modèles hybrides

Les bureaux tendent à devenir des espaces centrés sur la collaboration et les relations. Pour ce faire, les dirigeants sont à la recherche de solutions et de modèles de travail hybrides optimisés pour une meilleure productivité et satisfaction des employés.

La salle de réunion constitue traditionnellement l’épicentre des interactions au bureau. Aujourd’hui, ce lieu occupe une place encore plus importante en assurant le lien entre les collaborateurs à distance et en présentiel. Créer un environnement de travail plus productif implique notamment des technologies qui favorisent la collaboration, une connexion sans faille au WI-FI et aux terminaux, ainsi que des écrans de taille proportionnelle à la dimension du lieu.

La technologie installée dans les salles de réunion est un point qui doit être pensé sous tous les angles : en termes d’audio, de visualisation ou d’écho afin que la qualité soit aussi optimale pour la contribution des collaborateurs en présentiel mais également en distanciel. Être en mesure de voir et d’entendre tous les participants à la conférence contribue à l’inclusion, à l’appartenance et à la cohésion du groupe, sans parler de la productivité et de l’efficacité de la réunion. Après de longs mois en distanciel, les attentes restent élevées en matière de qualité d’image et de son.

Les nouvelles technologies au cœur de la stratégie

Les plateformes collaboratives permettent aux employés de travailler différemment en reproduisant les pratiques du bureau, en ligne. Des pratiques cohérentes de travail en équipe et des communications constantes permettent à une équipe de rester « soudée », même si elle est séparée géographiquement. Un objectif rendu possible par la technologie, catalyseur de la satisfaction sur les lieux de travail modernisés.

Investir dans des écrans interactifs grand format assistés par une technologie intelligente et réactive garantit une expérience de collaboration de premier ordre. Il est important que l’écran permette une visualisation et une transmission adéquate lors des échanges.

Les écrans interactifs grand format permettent une collaboration fluidifiée entre collègues et contribuent également à créer un environnement de travail harmonieux. Ces écrans s’adaptent aux besoins des collaborateurs avec une expérience visuelle et audio optimisée. Rassembler aisément les équipes autour d’outils fluides, fonctionnels et interactifs est un élément clé pour créer et renforcer les liens professionnels, quel que soit le lieu où l’on se trouve.

Désormais, la création d’expériences de travail hybrides constitue un avantage concurrentiel considérable. L’investissement des entreprises dans des technologies qui favorisent un lieu de travail hautement connecté et mixte, intégrant les employés où qu’ils se trouvent, renforce le sentiment d’appartenance. Tous ces éléments sont donc cruciaux pour la fidélisation et la productivité des effectifs au sein des entreprises.

___________________

De Michael Le Scouezec, Field Brand Manager Displays & Accessories chez Dell Technologies