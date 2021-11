En 2020, le volume de cyberattaques majeures à l’encontre de secteurs sensibles a quadruplé en Europe ces douze derniers mois, fragilisant les écosystèmes numériques et décuplant les responsabilités confiées aux DSI.

L’accroissement des surfaces de vulnérabilité ont fait exploser le nombre de cyberattaques. Malgré l’évolution des solutions de cybersécurité, les attaques s’avèrent également plus sophistiquées. Les revendeurs informatiques ont un rôle clé à jouer pour que les organisations puissent se montrer résilientes et confiantes en vue d’opérer une transformation numérique en toute sécurité.

L’Union Européenne et ses États membres ont convenu de mobiliser une équipe d’experts dédiée à la lutte contre les cyberattaques majeures dans les pays ciblés. Une coopération est également nécessaire chez les fournisseurs informatiques et leurs partenaires revendeurs en faveur des clients, pour aboutir à une meilleure communication autour des solutions de cybersécurité et de la nature « holistique » des stratégies associées.

À l’ère des zettaoctets, et dans un contexte d’accélération de la révolution technologique, les entreprises doivent bénéficier de la confiance requise sur les stratégies de cybersécurité, un pilier fondamental, pour innover et développer leur compétitivité.

Il est question de confiance vis-à-vis des solutions de sécurité, mais également de confiance envers les services de conseil qui mènent à l’acquisition de ces solutions. Les revendeurs ont un rôle indispensable sur ce dernier aspect, qui est essentiel pour rassurer les entreprises clientes. Les enjeux sont si importants qu’il convient de s’interroger sur la nature de la confiance. Alors que les cyber-attaques continuent de croître de manière exponentielle, il est temps d’affiner, de renouveler et de faire progresser les stratégies de sécurité avec un niveau de précision qui ne peut être atteint qu’avec la confiance.

Positionnés en première ligne de la cybersécurité, les revendeurs informatiques accompagnent les clients dans leur stratégique et s’assurent que ces derniers disposent de toutes les connaissances à transmettre à leurs équipes. La cybersécurité sera toujours le fruit d’efforts collectifs, nécessitant l’adoption de nouveaux comportements à l’échelle d’une entreprise, une sensibilisation à chaque échelon et le déploiement de cyber stratégies critiques. La confiance représente un ingrédient clé, sans lequel il est impossible de relever le défi de la sécurité.

Une vaste expertise technologique – du data center à l’utilisateur final, en passant par le Edge –, couplée à des cyber compétences internationales ainsi qu’à des capacités de premier plan dans les domaines du cyberespace seront nécessaires vis-à-vis des clients. L’innovation et la R&D, les technologies d’apprentissage automatique et de deep learning en veille des menaces, représentent un avantage concurrentiel et favorisent une relation client optimale et durable.

___________________

Par Florence Ropion, VP & GM France Channel chez Dell Technologies