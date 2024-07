Dans un monde où les silos de gestion et de partage de données se sont multipliés, il est devenu essentiel de sécuriser et de gérer efficacement les flux documentaires. Dans une interview vidéo , Benjamin Claus, Directeur marketing et communication de Kyocera Document Solutions France, nous éclaire sur les enjeux et les solutions pour relever ces défis.

Kyocera Document Solutions, un acteur majeur de l’impression et de la gestion documentaire

Spécialisée dans l’impression traditionnelle de bureau et l’impression de production, Kyocera Document Solutions est également un éditeur de solutions de gestion, de partage et de sécurisation de documents. L’entreprise accompagne les organisations dans la transformation de leur gestion de flux documentaire, en réponse aux changements majeurs intervenus ces dernières années.

La mobilité et le cloud, moteurs de la transformation de la gestion de flux documentaire

Parmi les tendances marquantes, Benjamin Claus souligne l’essor du travail hybride et du home office, qui ont conduit à repenser la mobilité et l’accès aux documents. Les applications cloud se sont imposées comme une solution incontournable pour faciliter le partage et la sécurisation des documents. Elles ont ainsi profondément transformé le cycle de vie du document, en passant d’un archivage en silo à un accès dématérialisé et sécurisé.

Retrouver et sécuriser ses documents : les défis du vrac numérique

Avec l’ubiquité du poste de travail et la multiplication des appareils, il est devenu crucial de faciliter la recherche et la sécurisation des documents. Benjamin Claus explique comment Kyocera Document Solutions répond à ces enjeux en mettant en place des systèmes d’agrégation de documents, qui permettent de retrouver des documents grâce à des mots-clés et des métadonnées, facilités par l’intelligence artificielle.

L’acquisition d’Everteam, un atout pour Kyocera Document Solutions

Enfin, Benjamin Claus revient sur l’acquisition récente d’Everteam par Kyocera Document Solutions. Cette société française, spécialisée dans la gestion du vrac numérique et l’agrégation de contenus, permet à Kyocera de renforcer son expertise et d’offrir des solutions toujours plus performantes pour accompagner les entreprises dans la structuration et la sécurisation de leurs données.

Découvrez l’interview complète de Benjamin Claus pour en savoir plus sur les enjeux et les solutions de la gestion de flux documentaire, et comment Kyocera Document Solutions accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.

Vidéo réalisée et publié en partenariat avec la société Kyocera Document Solutions