En partenariat avec le FIC, pendant trois jours, InformatiqueNews déplace son studio vidéo pour vous présenter en direct du Grand Palais à Lille l’essentiel de ce que devez retenir de l’édition 2023 du Forum International de la Cybersécurité : découvrez le sommaire du Jour 1.

Le FIC 2023, Forum International de la Cybersécurité, ouvre ses portes ce matin au Grand Palais de Lille. Du 5 au 7 avril, participants, experts, hackers, étudiants, startups et responsables informatiques vont se rencontrer et échanger autour des cybermenaces et des moyens de s’en protéger.

Des échanges qui se feront également sur notre plateau! Chaque jour, de 11H à 13H, la rédaction accueille les acteurs de la cybersécurité pour une grande émission en direct du salon.

Au sommaire de cette première émission du 5 avril qui devrait démarrer en Live dès 11H si tout se passe comme prévu :

La « grande Interview » avec Guillaume Tissier , directeur du FIC

L'actu insolite

La « grande Interview » avec Alain Issarni , ancien directeur des systèmes d’information de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et ex-DSI de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), nommé récemment président de Numspot, l’un des clouds de confiance de l’écosystème français.

La « grande Interview » avec Henri Chabrier associé responsable des activités cloud, chez PwC France et Maghreb autour du cloud de confiance et des stratégies « SecNumCloud ».

L'invité Sécu : Mourad Jaakou d' Axway pour évoquer la sécurité des API et la certification de l'ANSSI EAL4+

Le short Thomas Pagbé / IT for Business

A partir de 12H :

La « grande Interview » avec Fabien Lemarchand , Président de Hack4Values et VP Platform & Security de ManoMano pour évoquer L’European Cyber Cup organisée par Hack4Values. L’occasion de revenir aussi sur l’approche du Bug Bounty.

La « grande Interview » avec Luména Duluc, Directrice du Clusif : Un monde de la cybersécurité en quête de féminisation de ses métiers et de diversité.

La « grande Interview » avec Livia Tibirna , analyste cyber « Threat Intelligence » chez Sekoai.io pour évoquer la détection des risques cyber au quotidien.

, analyste cyber « Threat Intelligence » chez pour évoquer la détection des risques cyber au quotidien. La « grande Interview » avec Mathieu Robert de Quarkslab, partenaire du concours EC2 et challenge Cyber sur le Campus Cybersécurité sur les innovations du moment et la démonstration d’une valise IOT pour pirater les voitures.

L'invité Sécu : Ibrahim Charles , CTO de Five Nines (traduire 99,999) pour évoquer les SOC, un orchestrateur de sécurité 100 % français et pourquoi il est important que les briques de sécurité deviennent communicantes.

L'invité Sécu : Frédéric Maussion , Senior Solutions Architect Europe chez Elastic , pour évoquer l'impact de ChatGPT et des IA génératives sur les systèmes de cyber sécurité des entreprises et la génération de menaces.

L'invité Sécu : Pascal Le Digol , Country Manager France de Watchguard , autour de l'acculturation pour accompagner nos entreprises. Sortir des silos, disposer d'une console unique pour gérer, alerter et remédier ? Comment détecter plus tôt, afin d'agir plus rapidement ? Pourquoi les outils ne font pas tout ?

Le short Thomas Pagbé / IT for Business TikTok un danger pour la sécurité ?

