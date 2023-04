Rendez-vous incontournable de la cybersécurité, le Forum International de la Cybersécurité, le FIC, ouvre les portes de son édition 2023 du 5 au 7 avril à Lille. L’occasion de prendre le pouls de l’écosystème européen de la cybersécurité.

Du 5 au 7 avril 2023, Lille accueillera la 15e édition du Forum International de la Cybersécurité (FIC), l’événement de référence en matière de sécurité et de confiance numérique. Plus de 15.000 participants, 650 partenaires publics et privés et 450 experts et intervenants vont échanger pendant trois jours sur les enjeux stratégiques, technologiques et juridiques liés à la cybersécurité et, d’une manière plus générale, à la confiance numérique.

Placée sous le thème « In Cloud We Trust », autrement dit de la cybersécurité des clouds et du cloud de confiance, l’édition 2023 veut faire un point d’étape sur les questions de sécurité et de souveraineté alors que la guerre en Ukraine a remis en perspective la nécessite pour les entreprises européennes de rester maître de leurs infrastructures numériques, de leurs workloads et de leurs données. Comment garantir la protection des données et des processus métier dans le cloud ? Comment faire face aux risques des législations extraterritoriales ? Quelles sont les solutions SecNumCloud ? L’informatique confidentielle apporte-t-elle des réponses suffisantes ? Les ransomwares sont-ils aussi une arme des Etats ? Comment mettre en œuvre une démarche DevSecOps ? Autant de problématiques qui seront abordées à travers bien des tables rondes, conférences et démonstrations du FIC.

Forum d’échanges et d’idées, le FIC est également le grand Show de l’écosystème français et européen de la cybersécurité avec ses grands acteurs, ses spécialistes de proximité, ses startups, ses écoles et formations. Un salon où se côtoient responsables d’entreprises, DSI, RSSI, forces cyber, hackers éthiques et étudiants pour s’informer sur les dernières menaces, apprendre les bonnes pratiques, comprendre les enjeux et découvrir les nouveaux outils et solutions pour mieux se protéger et contrer les cyberattaquants.

Cette année, InformatiqueNews et IT for Business coanimeront une grande émission quotidienne en direct du salon de 11H à 13H. On se retrouve donc dès demain en Live sur le FIC 2023.

