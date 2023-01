Les startups et PME désirant obtenir la qualification SecNumCloud peuvent désormais être accompagnées financièrement grâce à un nouveau dispositif géré par Bpifrance.

Pour proposer des services cloud aux administrations, OIV et OSE, il est désormais impératif d’être certifié SecNumCloud, une qualification réputée très complexe et coûteuse à obtenir. De quoi freiner l’enthousiasme autant que le potentiel de développement des startups et des PME du cloud. Le gouvernement en a conscience et vient de lancer une initiative pour rendre le Graal plus accessible.

Pour rappel, la qualification SecNumCloud repose sur un référentiel formalisé par l’ANSSI dans le but de garantir des offres de services cloud de confiance. En d’autres termes, des services assurant un haut niveau de cybersécurité et de protection des données personnelles. L’Agence a ajouté en 2022 de nouveaux critères censés garantir ces points contre les lois extraterritoriales comme le Cloud Act. Ces critères portent entre autres sur les seuils de droits de vote d’entités non européennes dans le capital social des entreprises désireuses d’obtenir ce label.

Un dispositif d’accompagnement géré par Bpifrance

Ouvert depuis la fin décembre, le nouveau dispositif géré par Bpifrance est destiné à accompagner les startups et les PME dans l’obtention de la qualification SecNumCloud. Plus contrairement, il vise, d’une part, à soutenir la montée en maturité cyber des PME, éditrices de logiciels Software-as-a-Service (« SaaS ») ou Platform-as-a-Service (« PaaS ») et, d’autre part, à faciliter l’accès à la qualification SecNumCloud pour les PME.

Dit autrement, ce dispositif vise à étendre l’écosystème des services cloud certifiés SecNumCloud pour l’instant restreint à quelques acteurs tels que Outscale, OVHcloud, Cloud Temple, Oodrive…

Ouvert jusqu’au 19 juillet prochain et doté d’un financement de 3,5 millions d’euros, il cible les entreprises pour lesquelles cette qualification ouvrira des perspectives commerciales, en particulier celles proposant des offres de PaaS et de SaaS.

L’accompagnement se déroulera en quatre étapes, d’un audit à la qualification. Les entreprises candidates devront apporter une part d’autofinancement, à savoir leurs coûts internes, et participer au financement de l’audit de qualification. Elles bénéficieront d’aides de 40 à 180 K euros pour les accompagner.

À lire également :