Cloud Temple n’est pas l’acteur Cloud français le plus populaire. Pourtant, il est l’un des seuls à bénéficier de la certification SecNumCloud. Sébastien Lescop, son directeur général, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Filiale Cloud du groupe Neurones, Cloud Temple est un acteur français peu connu du grand public mais un partenaire de confiance de grands acteurs français du public et de l’industrie. Il compte parmi ses clients des acteurs comme Suez (sur la plateforme IoT qui gère la métrologie des compteurs d’eau), Naval Group, Framatom.

Une confiance reconnue puisque Cloud Temple est l’un des très rares acteurs labélisés SecNumCloud.

Au-delà de la reconnaissance et de la notoriété apportées par un tel label, pour Cloud Temple, cette certification traduit surtout des nécessités de sécurité et de confiance qui constituent le nouveau palier à atteindre pour tous les prestataires de cloud.

Sébastien Lescop, Directeur général de Cloud Temple, est l’invité de Guy Hervier. Avec lui, il revient sur ces problématiques de cloud de confiance, sur les services proposés par Cloud Temple en matière de IaaS, de DBaaS, de containers as a service. Il évoque les partenariats signés par son entreprise avec les hyperscalers comme AWS et Azure pour aider les organisations à combiner à la fois leurs contraintes de cybersécurité et de souveraineté et leur besoin de modernité et d’internationalisation. Enfin, il revient sur l’importance de l’open source dans les choix technologiques opérés par Cloud Temple.

À lire également :