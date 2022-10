Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires s’allient pour proposer une nouvelle offre Cloud, dénommée NumSpot, alignée sur la stratégie cloud de confiance de la France.

Ce sont des acteurs français. Ce sont des acteurs réputés dans les domaines de la sécurité et des services. Et ils ont décidé de s’unir pour proposer une autre vision du cloud à la française…

Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires signent une alliance associant leurs expertises et leurs forces au sein d’un consortium industriel 100 % français. De cette alliance nait NUMSPOT, « une nouvelle société dédiée au développement d’une offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance ».

Cette dernière vise en priorité les acteurs économiques et institutionnels français qui, selon l’alliance, « ne trouvent pas aujourd’hui de solutions répondant à leurs besoins : secteur financier (banques, assurances), secteur de la santé (hôpitaux…) et secteur public (État, collectivités locales, opérateurs) ».

« C’est en faisant collaborer des partenaires industriels et financiers solides que nous pourrons construire le Cloud souverain de demain » estime Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires.

L’offre NUMSPOT sera disponible dès 2023 en France et vise non seulement la certification HDS (Hébergeur des données de santé) mais aussi la qualification SecNumCloud et, au-delà, la conformité au futur schéma européen de cybersécurité EUCS. Et pour cela, elle va s’appuyer sur l’infrastructure cloud souverains 3DS Outscale de Dassault Système, déjà qualifiée SecNumCloud.

Au-delà de l’infrastructure de confiance, NUMSPOT ambitionne « d’offrir une plateforme technologique souveraine (PaaS) proposant des solutions logicielles et des services (SaaS), basés notamment sur les solutions de confiance numérique de Docaposte, qui répondent aux besoins métiers ».

Parallèlement, NUMSPOT souhaite développer un écosystème européen de référence en nouant de multiples partenariats avec des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, et des startups européennes. La nouvelle entité souhaite également s’appuyer sur des laboratoires de recherche, et notamment Inria, pour accélérer l’innovation technologique française et européenne.

« Docaposte est le chef de file de ce projet ambitieux de cloud de confiance qui s’appuie sur la complémentarité de quatre grands acteurs français. Docaposte contribuera à la réussite de NUMSPOT par sa compréhension fine des attentes de la sphère publique et du secteur de la santé, par sa capacité à accompagner la transformation des organisations ainsi que par son expertise reconnue dans les services de confiance numérique » explique Olivier Vallet, Président directeur général de Docaposte.

Pour Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur Général de Dassault Systèmes, « nous sommes au tout début de la transformation expérientielle de nos sociétés. Dans ce contexte, l’alliance NUMSPOT crée un couplage décisif entre acteurs publics et industriels et constitue un leadership nouveau au service de la transformation des collectivités, des hôpitaux, des administrations. Ce projet répond ainsi à une forte attente du marché et des citoyens. Dans un contexte géopolitique nouveau, cette alliance va fédérer un écosystème souverain avec l’ambition de devenir un pilier du numérique pour le citoyen en Europe. »

De son côté, Benoit Torloting, Directeur général de Bouygues Telecom voit dans NumSpot et la présence de son groupe dans cette alliance comme « une reconnaissance de notre grande expertise dans les réseaux de communication et cette annonce soutient notre stratégie de devenir l’opérateur télécom de référence qui accompagne les acteurs publics et privés dans leur transformation numérique. »

