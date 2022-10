Selon le JDN, Atos et AWS préparerait depuis plusieurs mois déjà une contre-offensive aux offres Bleu (de Capgemini, Orange, Microsoft) et S3NS (de Thalès et Google Cloud).

Depuis des mois, particulièrement depuis l’officialisation des initiatives cloud BLEU et S3NS, l’hyperscaler AWS est régulièrement interrogé par les journalistes et analystes sur leur réponse aux offres de cloud de confiance de ses concurrents. Iront-ils eux aussi et avec qui ?

Et depuis des mois, la réponse d’AWS est en substance « contrairement à nos concurrents et comme à notre habitude, nous annoncerons nos initiatives lorsqu’elles seront prêtes et pas avant ».

Ce qui bien sûr, n’empêche pas la rumeur… Et la dernière en date vient du JDN. Selon les informations du site d’information, Atos préparerait depuis plusieurs mois déjà un cloud de confiance basé sur les technologies d’AWS. L’idée est assez similaire aux initiatives Bleu Cloud et S3NS.

Pour rappel, Bleu Cloud a été annoncé quelques jours après la divulgation du plan « Cloud au Centre » de la France qui impose aux administrations, OIV et OSE, d’héberger leurs workloads et données sur des clouds certifiés SecNumCloud appartenant à des entités européennes imperméables aux lois extra-européennes (et notamment au Cloud Act américain). Il regroupe Orange et Capgemini (majoritaires) et Microsoft (minoritaire) au sein d’une entreprise de droit français pour créer un cloud de confiance SecNumCloud s’appuyant sur les technologies Microsoft pour offrir à la fois Microsoft 365 (ex-Office 365) et les services Azure sur des infrastructures et des structures juridiques françaises.

Annoncé quelques mois plus tard, S3NS est une co-aventure entre Thalès et Google pour proposer les services de Google Cloud sur un cloud de confiance créé, hébergé, géré, administré et supporté par S3NS, société française très majoritairement détenue par Thalès.

Selon les informations de JDN, Atos (au travers de sa division Evidian) et AWS auraient monté un partenariat assez similaire à celui de Thalès et Google pour S3NS. Un tel accord n’est évidemment pas très surprenant et assez logique. AWS ne peut laisser Azure et Google Cloud agir sans concurrence sur le terrain des « services clouds souverains ». Et Atos est un partenaire logique d’AWS puisque Capgemini et Thalès sont déjà engagés avec les concurrents.

Sans surprise, AWS se refuse pour l’instant à tout commentaire restant sur sa posture affichée depuis plusieurs mois déjà et évoquée plus haut. La rumeur n’est pas forcément dérangeante pour AWS alors que Bleu et S3NS ont déjà entamé une phase de pré-commercialisation et de séduction des entreprises prioritaires pour de telles offres.

De son côté, Atos n’a ni démenti, ni confirmé la rumeur se contentant de répondre un peu mécaniquement à tous les journalistes que « le Groupe Atos ne souhaite pas commenter cette information qui ne revêt aucun caractère officiel ». Qu’elle soit vraie ou fausse, la rumeur ne tombe pas forcément à un mauvais moment pour l’ESN française qui traverse une longue période de tempête et a vu sa valeur en bourse divisée par 8 depuis début 2021. Un tel partenariat aurait de quoi, en effet, redorer le blason de l’ESN.

Si ce partenariat se confirme, il constituera une mauvaise nouvelle de plus pour OVHcloud et 3DS Outscale qui ont déjà bien des difficultés à faire valoir leurs bénéfices et attirer massivement vers eux les commandes de l’État et des OIV. Il viendra également confirmer que les hyperscalers américains ont finalement plutôt vite trouvé la parade face à leurs détracteurs qui souhaitaient freiner leur avance en Europe.

Reste bien évidemment à voir si ces offres « cloud de confiance » – qui seront mécaniquement plus onéreuses que les offres directes des 3 clouds américains – trouveront leur rentabilité. Réponse pas avant 2024 dans tous les cas…

