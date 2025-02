Streaming, IA, réalité augmentée : la diffusion des événements sportifs entre dans une révolution technologique. Les fans veulent du contenu personnalisé, interactif et accessible sur toutes les plateformes, obligeant les diffuseurs à revoir leur stratégie. 2025 s’annonce comme un tournant décisif où innovation et adaptation seront la clé du succès.

Les retransmissions sportives évoluent rapidement, dépassant le cadre de la télévision traditionnelle pour s’orienter vers un avenir multiplateforme et axé sur la technologie. Des événements majeurs comme les Jeux Olympiques et Para Olympiques de Paris 2024 ou de la Coupe du monde de la FIFA ont mis en évidence la demande croissante d’innovation à mesure que les plateformes de diffusion en continu gagnent du terrain. À l’horizon 2025, les avancées en matière de personnalisation pilotée par l’IA, d’expériences en réalité augmentée immersives et de services de streaming promettent de remodeler la façon dont les fans vivent le sport. Cet article explore les tendances clés qui définissent l’avenir de la diffusion sportive et leur impact sur l’industrie.

Évolution des préférences des consommateurs

Au niveau mondial, deux tiers des consommateurs s’intéressent régulièrement au sport. En janvier 2024 en France et selon un baromètre Arcom, 73% regardent ou écoutent des compétitions, résumés, interviews ou reportages consacrés à des athlètes, quels que soient le support et la fréquence mais les plateformes qu’ils utilisent varient. Les jeunes (18-34 ans) préfèrent les médias sociaux et les plateformes de diffusion en continu, avec un engagement deux fois plus élevé dans les médias sociaux pour ce groupe par rapport aux téléspectateurs plus âgés. En revanche, la télévision traditionnelle en direct reste dominante parmi les fans âgés de 55 ans et plus, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Le streaming est en plein essor, avec un nombre de téléspectateurs américains aux Etats-Unis qui devrait dépasser les 90 millions d’ici 2025, contre 57 millions en 2021. Le visionnage à la demande et les expériences personnalisables façonnent également les préférences, les plateformes de streaming offrant des options personnalisées telles que la sélection de l’angle de la caméra et les statistiques en temps réel. Avec le déclin de la télévision traditionnelle, les diffuseurs doivent s’adapter à cette nouvelle ère de consommation sportive, flexible et interactive.

Technologies émergentes

L’IA transforme la retransmission des événements sportifs, en automatisant les flux, en offrant des séquences personnalisées et en fournissant des analyses en temps réel. D’ici 2025, l’IA devrait jouer un rôle central dans la production de sports en direct, en améliorant à la fois l’efficacité opérationnelle et l’expérience des spectateurs.

Les technologies immersives telles que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) gagnent également du terrain, permettant aux fans de profiter de vues similaires à celles d’un stade, où qu’ils se trouvent. Les plateformes de diffusion en continu ou à la demande tirent parti de ces outils, ce qui élargit la portée de la diffusion sportive et attire de nouveaux publics.

Croissance du sport féminin

Les sports féminins connaissent un boom de popularité. Des ligues comme la National Women’s Soccer League (NWSL) et la Women’s National Basketball Association (WNBA) battent des records d’audience, témoignant d’une demande croissante pour une couverture sportive diversifiée. La Coupe du monde de rugby de 2025 en Angleterre devrait être un événement marquant pour le rugby féminin, en stimulant la visibilité mondiale et la participation populaire.

Le succès des équipes de football féminins ou des équipes de rugby à 15 ou à 7 suivent le chemin des équipes de France féminines de handball ou de basket. En janvier 2024, 55% des Français regardent ou écoutent au moins un type de contenu relatif au sport féminin.

Les diffuseurs et les plateformes de streaming investissent dans une couverture dédiée, créant ainsi des opportunités pour toucher une base de fans enthousiastes et en pleine expansion. L’essor du sport féminin n’est pas seulement une évolution inclusive, c’est aussi une opportunité commerciale d’attirer de nouveaux publics et d’étendre la portée du marché.

Défis pour les diffuseurs traditionnels

Les diffuseurs traditionnels sont confrontés à des défis de plus en plus importants à mesure que les plateformes de diffusion en continu obtiennent des droits exclusifs sur des événements de premier plan.

A titre d’exemple, la diffusion des matchs de foot professionnel français traverse une crise significative. En effet, DAZN véritable Netflix du sport et diffuseur de la ligue 1 avait négocié la diffusion de huit des neuf matchs contre le versement de 400 millions d’euros annuels en moyenne. Cependant le 14 février 2025, la plateforme a annoncé qu’elle ne verserait pas la somme due à la Ligue. La Ligue de Football Professionnel (LFP) irait jusqu’à envisager si nécessaire de lancer sa propre chaîne dédiée à la diffusion de la Ligue 1 en cas de rupture avec DAZN. À cela s’ajoute le piratage qui représente une perte majeure pour DAZN, estimée en 2023 à 290 millions d’euros par an rien que pour le secteur du sport. Ce manque à gagner équivaut à environ 15 % du marché de la diffusion des contenus sportifs.

Le passage de la télévision traditionnelle en direct à la diffusion en continu à la demande brouille les frontières de la consommation, Il reste difficile de trouver un équilibre entre les coûts de productions élevés et les attentes du public qui s’attend désormais à des options flexibles et multiplateformes. Pour rester compétitifs, les diffuseurs traditionnels doivent innover et établir des partenariats stratégiques dans ce paysage en rapide évolution.

Tendances prévues pour 2025

L’IA va continuer à façonner la diffusion sportive, de l’automatisation de la création des temps forts à la fourniture d’expériences personnalisées. Les technologies immersives telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle transformeront encore davantage l’engagement des supporters, en créant des expériences interactives semblables à celles d’un stade, accessibles depuis chez soi.

Les plateformes de streaming redéfinissent également les droits de diffusion. L’acquisition par Apple TV des droits de la Major League Soccer (MLS) et de la Major League Baseball (MLB) démontre la prédominance des plateformes numériques pour obtenir des événements majeurs. En outre, l’essor du streaming multicanal personnalisable élargit l’accès à des sports de niche et à des événements régionaux, créant ainsi des opportunités pour un engagement plus large du public.

L’avenir de la diffusion sportive est façonné par la technologie, l’adaptabilité et l’accent mis sur l’engagement du public. Alors que l’IA, les technologies immersives et le streaming personnalisable redéfinissent l’industrie, les diffuseurs doivent évoluer pour répondre aux nouvelles attentes.

L’essor du sport féminin, la demande d’expériences de visionnage personnalisées et l’évolution des droits de diffusion représentent à la fois des défis et des opportunités. Ceux qui sauront tirer parti de ces changements ne se contenteront pas de capter des publics diversifiés et férus de technologie, mais transformeront également l’expérience des téléspectateurs dans le domaine du sport pour les années à venir. Le jeu est en train de changer – et 2025 promet d’offrir une ère de diffusion sportive plus dynamique, inclusive et immersive.

Par Dhaval Ponda, Responsable mondial des services de médias et de divertissement, Tata Communications

