Dans le monde numériquement connecté d’aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des défis sans précédent pour sécuriser leur réseau croissant de points d’extrémité. Alors que les entreprises distribuées adoptent le travail à distance et naviguent dans des écosystèmes hyperconnectés, l’intersection des stratégies Managed Endpoints Security et SASE (Secure Access Service Edge) devient primordiale pour la protection des actifs critiques.

Alors que les violations de données deviennent de plus en plus sophistiquées et que les terminaux se multiplient à travers les zones géographiques et les appareils, le besoin d’une sécurité robuste des terminaux n’a jamais été aussi pressant. À l’ère du travail à distance et des réseaux distribués, l’intersection de la sécurité gérée des terminaux avec les stratégies SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) et SASE (Secure Access Service Edge) est la clé de la protection des actifs critiques de votre organisation.

La sécurité des terminaux est la clé de voûte d’une posture de cybersécurité résiliente. Les terminaux, qui comprennent des appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes, sont les points d’entrée des cybermenaces. Les mesures de sécurité traditionnelles ne suffisent plus à protéger ces terminaux, en particulier avec l’essor du travail à distance et de l’informatique dématérialisée. Pour gérer efficacement la sécurité des terminaux, nous devons adopter une approche holistique qui s’intègre parfaitement à notre stratégie SASE.

SASE : L’avenir de la sécurité des points d’accès

Secure Access Service Edge, ou SASE, représente l’évolution de la convergence des réseaux et de la sécurité. Cette approche basée sur le cloud intègre de manière transparente la sécurité du réseau avec le réseau étendu, offrant aux entreprises distribuées une solution holistique. SASE évolue continuellement, introduisant des outils et des capacités avancés pour répondre à l’évolution constante du paysage de la cybersécurité.

Expérience de l’utilisateur :

SASE renforce non seulement la sécurité, mais améliore également l’expérience de l’utilisateur. Il garantit un réseau fiable et une connectivité à distance transparente, favorisant ainsi une main-d’œuvre productive et efficace. Votre équipe peut travailler en toute sécurité de n’importe où et à n’importe quel moment.

Impact sur l’ensemble des opérations informatiques :

L’impact de SASE va au-delà de la sécurité. En améliorant la sécurité, il renforce également la productivité et l’efficacité. Grâce à la réduction des incidents de sécurité, vos opérations informatiques peuvent se concentrer sur la croissance et l’innovation plutôt que sur la lutte contre les failles de sécurité.

Convergence de la sécurité des points finaux (endpoints), de la sécurité dans le nuage et de la sécurité à distance :

SASE offre une voie claire pour faire converger la sécurité des points d’extrémité, la sécurité dans le nuage et le travail à distance. Cela répond à un besoin critique des entreprises, en fournissant une visibilité unique pour la surveillance de la sécurité, ce qui est essentiel pour gérer efficacement des réseaux complexes.

Le rôle du SD-WAN dans la sécurité des terminaux

La technologie SD-WAN est conçue pour optimiser les performances des réseaux étendus, en apportant flexibilité, souplesse et rentabilité. Mais son impact sur la sécurité des terminaux ne doit pas être négligé. Voici comment le SD-WAN améliore votre posture de sécurité :

Segmentation :

Le SD-WAN permet de segmenter le réseau en divisant le trafic en différents segments en fonction des exigences de sécurité. Cet isolement réduit la surface d’attaque et limite les mouvements latéraux des menaces potentielles.

Renseignements sur les menaces en temps réel :

Les solutions SD-WAN modernes sont dotées de capacités de renseignement sur les menaces qui peuvent détecter les menaces de sécurité en temps réel. Cette approche proactive permet d’arrêter les activités malveillantes avant qu’elles ne causent des dommages.

Priorité au trafic :

En acheminant intelligemment le trafic en fonction des politiques d’application et de sécurité, le SD-WAN garantit que les applications critiques sont prioritaires. Cela permet d’éviter les goulets d’étranglement potentiels en matière de sécurité et de garantir une expérience utilisateur plus fluide.

Élaborer une stratégie efficace

Lors de l’élaboration d’une stratégie globale de sécurité gérée des endpoints, il convient de tenir compte des éléments suivants :

Évaluation et visibilité :

Obtenez une visibilité sur tous les appareils et applications qui accèdent à votre réseau. Identifiez les vulnérabilités et les failles de sécurité potentielles. Les équipes chargées du réseau devraient améliorer leurs connaissances sur les flux de trafic afin de garantir l’alignement sur les normes réglementaires et de conformité de l’entreprise, en favorisant la protection des données et la conformité réglementaire.

Intégration :

Intégrez de manière transparente vos solutions de sécurité des terminaux à votre infrastructure SASE. Veillez à ce que les politiques de sécurité soient cohérentes et appliquées à tous les terminaux, quel que soit leur emplacement. Un partenariat avec un fournisseur de services gérés (MSP) de confiance peut rationaliser cette intégration et améliorer la conformité.

Surveillance continue :

Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et de détection des menaces en temps réel, en tirant parti de l’IA et de l’apprentissage automatique pour identifier les comportements anormaux. Les points de données soulignent l’importance d’une surveillance continue face à l’évolution des menaces et aux graves conséquences des failles de sécurité.

Formation des utilisateurs :

Sensibilisez votre personnel à l’importance de la sécurité des points d’accès. Encouragez les meilleures pratiques telles que les mises à jour régulières des logiciels, la gestion des mots de passe et l’utilisation de l’authentification multifactorielle pour réduire les vulnérabilités.

Conformité et amélioration de la productivité :

Les équipes réseau doivent améliorer leurs compétences afin de s’aligner sur les normes réglementaires et de conformité de l’entreprise, ainsi que sur les exigences en matière de protection de la vie privée. En vous associant à un MSP, vous pouvez améliorer la conformité et la productivité en mettant en œuvre des mesures de sécurité robustes, en garantissant la protection des données et en offrant un accès transparent aux ressources. Les MSP jouent un rôle crucial dans le maintien de la conformité réglementaire, la réduction des temps d’arrêt et la rationalisation des opérations, pour finalement stimuler la productivité dans l’ensemble de l’organisation tout au long de votre parcours SASE.

Partenariats de confiance :

Envisagez un partenariat avec un MSP pour le déploiement. Un MSP expérimenté peut offrir une expertise dans le déploiement et la gestion des solutions SASE, garantissant que votre organisation est entièrement protégée et conforme.

La sécurité des points d’accès n’est plus seulement une préoccupation informatique, c’est un impératif commercial. Selon l’Institut Ponemon, une violation de données coûte en moyenne 3,92 millions de dollars. Les entreprises distribuées doivent faire de SASE le pivot de leur stratégie de sécurité. Elle offre une approche complète pour protéger votre organisation tout en garantissant un environnement de travail productif et sécurisé pour votre équipe.

Alors que les entreprises distribuées naviguent dans un monde d’écosystèmes d’entreprises distribuées (DEE) et de menaces en constante évolution, une stratégie robuste de sécurité des points d’accès, étayée par SASE, est la pierre angulaire de la réussite. Les conséquences d’une sécurité inadéquate sont graves, les violations de données ayant un impact non seulement sur vos résultats financiers, mais aussi sur la réputation de votre marque et la confiance de vos clients.

En conclusion, la combinaison de la sécurité gérée des endpoints et des stratégies SASE permet à votre organisation de prospérer à l’ère de l’hyperconnectivité. Élaborez une stratégie globale, restez vigilant et donnez la priorité à la sécurité de vos points finaux – c’est la clé de la réussite future de votre entreprise.

Par Andrew Winney, directeur général et responsable mondial de l’activité SASE chez Tata Communications

