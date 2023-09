SASE… Quatre lettres pour un acronyme du Gartner qui reste des plus énigmatiques. Pour déchiffrer quels besoins et quelles réalités se cachent derrière le concept SASE, Guy Hervier a invité cette semaine Florent Embarek, VP South EMEA de Versa Networks.

SASE, ou Secure Access Service Edge, est un concept qui vise à simplifier et à sécuriser l’accès aux ressources informatiques pour les utilisateurs distants. Il s’agit de combiner les services de réseau (comme le SD-WAN) et de sécurité (comme le firewall, les gateways Web, etc.) dans une seule plateforme hébergée dans le cloud en mode SaaS et gérée de manière centralisée.

Mais derrière cet acronyme se cache une multiplicité de services, de solutions, de besoins et d’implémentations. Pour essayer d’y voir plus clair, Florent Embarek, VP South EMEA de Versa Networks, un spécialiste du sujet, est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business.

En compagnie de Guy Hervier, il explique que, pour les entreprises, SASE est d’abord la promesse d’une réduction de complexité et de coûts liés à la gestion de multiples solutions réseau disparates, tout en offrant une meilleure expérience et une meilleure protection aux employés. En passant d’un modèle centré sur le réseau à un modèle centré sur l’utilisateur, SASE permet également aux entreprises de s’adapter plus rapidement aux changements du marché et aux évolutions technologiques, en leur donnant plus de flexibilité et de contrôle sur leur infrastructure réseau étendu et répartie avec des utilisateurs en mode travail hybride. Au lieu de faire transiter tout le trafic par le datacenter, SASE permet de router le trafic directement vers le cloud ou vers les applications hébergées sur Internet, en appliquant les politiques de sécurité appropriées à chaque session. Cela réduit la latence, améliore la performance et renforce la sécurité des données et des collaborateurs.

Un entretien qui est aussi l’occasion de découvrir l’offre de Versa Networks ainsi que les expériences et utilisations de ses clients en matière de SASE et de gestion des accès distants.

     

