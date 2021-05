Aucun doute : l’année dernière, les entreprises ont vu leurs pratiques bouleversées et l’élan de la transformation digitale s’intensifier. Les architectures réseau et de sécurité réseau actuellement en place ne parviennent toutefois pas à répondre efficacement aux impératifs de l’entreprise digitale. Avec l’augmentation du télétravail, les entreprises ont dû déployer et sécuriser leurs réseaux dans de multiples endroits, souvent à des moments différents. Il existe ainsi une demande croissante en faveur de solutions d’infrastructures qui leur donnent les moyens d’étendre géographiquement leurs réseaux, et ce plus rapidement, tout en sécurisant chacun de leurs composants.

Pour tenir ce rythme et suivre les évolutions actuelles en termes de mise en réseau, les entreprises ont besoin de déployer des solutions dont les fonctionnalités offrent agilité, flexibilité, qualité et sécurité, et répondent à tous leurs besoins de mise en réseau.

Une solution se démarque ici, le Secure Access Service Edge – ou SASE, prononcé « sassy ». Ce terme a été imaginé par Gartner en 2019, lorsque le cabinet d’études a anticipé la mise en œuvre de solutions SASE par 40 % des entreprises d’ici à 2024, en faisant dès lors une partie intégrante de l’évolution des réseaux.

Pourquoi opter pour le SASE ?

Le SASE est l’intégration de solutions WAN (Wide Area Networking) et de sécurité telles que le Zero Trust et le FWaaS (Firewall-as-a-Service) au sein d’un seul et unique service pouvant être entièrement déployé via le cloud. Ce type d’intégration fournit un avantage financier aux entreprises, car il améliore les performances réseau tout en leur permettant de réduire le coût que représente le recours à de multiples services.

Il est en outre possible de gérer les fonctionnalités de sécurité SASE intégrées via une solution unifiée. Les entreprises peuvent ainsi tirer parti de politiques d’authentification et de gestion des identités à travers tous leurs sites, en détectant les comportements inhabituels et en mettant automatiquement en place des processus d’authentification basés sur les risques.

Le SASE peut également améliorer significativement la vitesse de connexion et réduire la latence. Grâce à une stack logicielle unique, les données ne transitent pas via de multiples appareils, stacks de serveurs ou fonctions de réseau virtuel (VNF). Souvent, lorsque des solutions de sécurités distinctes (FWaaS, SD-WAN)…) s’exécutent de manière indépendante sur un réseau, beaucoup d’opérations se recoupent et de nombreuses étapes sont répétées, ce qui entraîne inefficacité, latence et dégradation des performances.

Intégration entre cloud et sécurité réseau

Les fonctionnalités cloud SASE offrent un niveau d’intégration et de flexibilité que d’autres solutions ne sont pas en mesure de fournir. Avant la pandémie, nombre d’entreprises avaient déjà entrepris leur transition vers le cloud et décidé de passer au digital en cessant de stocker leurs données sur site. Les solutions dédiées à la sécurité cloud faisaient déjà l’objet d’une forte demande. L’année dernière a néanmoins accentué ce phénomène. Le SASE pouvant être déployé dans le cloud, les entreprises ont la flexibilité de mettre en œuvre des services de sécurité où que ce soit au sein de leur réseau. Cette opportunité est en particulier utile pendant les confinements nationaux, lorsque les entreprises doivent gérer des équipes hybrides et un paysage de menaces décuplé.

Le SASE est l’intégration de plusieurs technologies réunies au sein d’une seule et unique solution, le tout dans le cloud. Les entreprises peuvent ainsi simplifier leurs infrastructures IT actuellement en place. Grâce à l’adoption d’une approche SASE, elles sont en mesure de déployer leurs politiques de sécurité à travers plusieurs sites, notamment au sein de leurs filiales et de leurs bureaux à distance, et auprès de leurs utilisateurs individuels. Cela écarte l’éventualité de voir apparaître les lacunes et vulnérabilités usuellement introduites lors du déploiement et de la mise en réseau simultanés de plusieurs solutions de sécurité, tout en réduisant les coûts. Ce type d’approche est une véritable révolution réseau.

Des avantages, pour qui ?

L’intégration entre cloud et sécurité réseau est judicieuse pour de nombreux secteurs. Prenons l’exemple d’un secteur où le SASE se révèle réellement performant :les banques et la distribution. Les acteurs de ces secteurs disposent souvent de plusieurs filiales géographiquement réparties, qui enregistrent chacune un volume de trafic réseau différent chaque jour. Les données qui circulent via ces réseaux sont souvent sensibles, car elles incluent des informations financières ainsi que des informations à caractère personnel. Ces données sont ainsi des cibles idéales pour les cybercriminels qui cherchent à s’introduire au sein d’un réseau dans le but de subtiliser des informations de valeur.

Suite à la pandémie, ces secteurs ont été contraints de passer au digital (si ce n’était déjà pas le cas) et, dans la majorité des cas, de mener à bien leur transition vers le cloud. Avec des activités à la fois digitales et physiques, ces entreprises ont besoin d’une solution réseau et de sécurité pouvant être déployée sur tous leurs sites, sans compromis sur la qualité réseau. Une approche SASE répond exactement à ces besoins.

Êtes-vous prêt pour le SASE ?

Le SASE peut être mis en œuvre par des entreprises de tous types, dès qu’elles souhaitent mettre en place une intégration entre cloud et sécurité réseau. Le SASE étant l’intégration de multiples services, il est en pratique très facile à déployer. Dès qu’une entreprise met en œuvre un service SASE (SD-WAN par exemple), elle sera en mesure de l’étendre et d’ajouter d’autres services plus facilement. À titre d’exemple, une entreprise peut souhaiter commencer par intégrer des services de sécurité à son réseau, des services qui garantissent la sécurité du cloud, et les étendre ensuite pour sécuriser différents appareils : poste fixe, ordinateur portable, ATM… Les entreprises peuvent commencer par déployer une seule et unique solution qui suit l’évolution de leurs activités et de leurs besoins réseau.

Elles ont la possibilité d’investir dans des solutions à long terme pouvant permettre des connexions de haute qualité, ainsi que le travail à distance et en ligne. La flexibilité et l’évolutivité du SASE en font une solution idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante des utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une expérience réseau fluide et donner les moyens aux entreprises de tirer pleinement parti de ce marché en plein essor.

Précieux outil, le SASE met à disposition les solutions dont les entreprises ont besoin pour opérer de manière physique et digitale à travers tous leurs sites. De plus en plus d’entreprises passent actuellement au cloud, et elles ont besoin d’étudier le déploiement de solutions en mesure de renforcer la sécurité de leurs filiales, bureaux à distance et utilisateurs individuels, tout en améliorant les performances métier et applicatives de leurs déploiements multi-cloud et sur site. Grâce au SASE, les entreprises s’adaptent à l’évolution de leurs besoins et impératifs.

___________________

Par Hector Avalos, responsable EMEA chez Versa Networks