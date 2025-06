Au sommaire de cette édition d’InfoNews Hebdo exceptionnellement diffusée un lundi, l’IA agentique avec Mistral AI qui rattrape ses concurrents, la standardisation des protocoles d’agents IA, les dérives de l’open source, l’ère du multi-hyperviseur post-VMware, SAPphire 2025, et la méga-acquisition d’Informatica par Salesforce.

Nouvelle édition un peu exceptionnelle d’InfoNews Hebdo, puisqu’elle est diffusée un lundi au lieu de sa traditionnelle diffusion du Vendredi, en raison du pont de l’Ascension. Mais François Le Nilias et Guy Hervier demeurent aux commandes pour décrypter une actualité IT dominée par l’intelligence artificielle agentique et les grandes manœuvres stratégiques du secteur.

L’émission s’ouvre les annonces IA agentique de la pépite française Mistral AI qui entre dans la course aux agents autonomes, rejoignant ainsi OpenAI, Anthropic et les autres géants du secteur. Une évolution logique pour cette startup française qui, en moins de deux ans, a su se hisser parmi les leaders mondiaux. La multiplication des agents IA pose néanmoins la question cruciale de leur interopérabilité, avec l’émergence de protocoles comme MCP d’Anthropic, ACP d’IBM ou Agent-to-Agent de Google. On revient sur le pourquoi et comment de ces nouveaux protocoles qui vont envahir le quotidien de l’IT.

Côté infrastructure, l’actualité est marquée par les remous du marché de la virtualisation. VATES, l’éditeur grenoblois d’hyperviseur open source, pousse un coup de gueule contre un opérateur satellite européen qui abuse des essais gratuits depuis 2015. Un cas symptomatique des dérives autour de l’open source « gratuit ». Pendant ce temps, Gartner confirme que l’ère du monopole VMware touche à sa fin, avec une migration vers le multi-hyperviseur qui s’annonce complexe mais inévitable d’ici 2027.

L’événement SAPPHIRE 2025 EUROPE qui s’est déroulé à Madrid la semaine dernière est l’occasion de refaire un point sur la stratégie de SAP qui aimerait bien voir les DSI passer d’une stratégie « Best Of Breed » à une stratégie… « Best of Suite » !

Enfin, Salesforce frappe fort avec le rachat d’Informatica pour 8 milliards de dollars, consolidant sa position dans la gestion des données aux côtés de Tableau et Mulesoft. Une acquisition qui rapproche un peu plus Salesforce du club très fermé des géants du logiciel d’entreprise.



AU SOMMAIRE

En Bref

Mistral AI aussi veut orchestrer les agents IA

Le champion français de l’IA générative propose désormais une API dédiée à la gestion des agents autonomes avec connecteurs natifs et mémoire persistante.

>> Agents API : Mistral AI ouvre la voie à l’IA opérationnelle agentique

Des protocoles d’agents : la bataille des standards

MCP (Anthropic), ACP (IBM), Agent-to-Agent (Google), NLweb (Microsoft)… La course à la standardisation est lancée avec en ligne un espoir : un monde d’agents IA ouverts et interopérables.

>> Les modèles LLM agentiques actuels sont-ils déjà trop intelligents pour nous obéir aveuglément ?

Open-source : VATES dénonce les abus

Être open-source ne veut pas dire être entièrement gratuit. Loin de là. Les éditeurs qui jouent l’ouverture du code ont aussi besoin de vivre. Le français VATES dénonce les abus de certains « clients » qui ne jouent pas le jeu.

>> L’Open Source en Chiffres

VMware : l’exode s’accélère au profit du multi-hyperviseurs

Gartner prédit la fin du monopole de VMware sur les infrastructures avec la fin du support de vSphere 8 en 2027 ! Devrait s’ouvrir une nouvelle ère « multi-hyperviseurs »…

Datacore rachète Starwind

Et si l’hyperconvergence traditionnelle, malmenée par les plateformes cloud privé plus évoluées, trouvait un second souffle à l’Edge ? Datacore y croit…

>> DataCore annonce le rachat de StarWind et relance la guerre du HCI… à l’Edge !

Salesforce s’offre Informatica pour 8 milliards

Après Mulesoft, Tableau et Slack, Marc Benioff poursuit sa stratégie d’acquisition XXL dans la data avec le champion de la gouvernance des données, Informatica ! Et c’est plutôt bien joué de sa part… On vous explique pourquoi.

>> Salesforce acquiert Informatica pour 8 milliards et s’offre le chainon manquant de son empire data

Le dossier de la semaine

Best of Breed vs Best of Suite

SAP SAPPHIRE 2025 Europe à Madrid, SAP milite pour la suite intégrée avec l’exemple de Vodafone en full SAP + RISE

Rendez-vous

Intelligence artificielle et autres mensonges terminologiques

Dissimuler les décisions derrière l’anonymat de la machine et désarmer l’opposition à l’automatisation des rapports sociaux – Le séminaire « Accumulations et accélérations : Le totalitarisme informatique II » a le plaisir de vous convier à la neuvième séance du cycle, le 5 juin, de 18H à 20H à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, en présence de Laurent Bibard, professeur de philosophie à l’ESSEC, et Nicolas Sabouret, professeur d’informatique à l’Université Paris-Saclay.

>> Intelligence artificielle et autres mensonges terminologiques | FMSH

Coup de bambou !

Oracle confirme une méga-commande de 40 milliards de dollars en GPU NVIDIA

400 000 puces Nvidia GB200 ont été commandées par Oracle pour un datacenter de 1,2 gigawatts au Texas, principalement destinées à OpenAI dans le cadre du projet Stargate.