Le dernier rapport GitNux sur le marché de l’Open Source donne quelques statistiques étonnantes démontrant, si besoin était, à quel point cette pratique est devenue un pilier incontournable du paysage IT.

L’open source a ses défenseurs de longue date et… de moins en moins de réfractaires. Ces derniers sont même en voie de disparition. Preuve en est, 92% des dirigeants considèrent que les produits open source équivalent ou surpassent les logiciels propriétaires !

En animant les supercalculateurs les plus puissants de la planète et une majorité des smartphones, en donnant vie à la plupart des sites et services de l’Internet, en modernisant les infrastructures IT des entreprises, les logiciels, outils et bibliothèques open source ont transformé l’IT et séduit les écosystèmes technologiques.

Porté par des valeurs de transparence, de partage, de collaboration et d’échange, l’open source a aussi traversé ses crises en commençant par refuser toute coexistence avec les offres propriétaires, en se faisant trahir par le cloud et l’adoption massive des hyperscalers, et aujourd’hui en voyant ces principes bousculés par l’IA et ses modèles génératifs.

Mais l’Open Source a les reins solides comme en témoigne certains chiffres très étonnants du dernier rapport GitNux 2024 dont nous vous proposons ici de découvrir les plus parlants :

L’Open Source plébiscité par les entreprises :

92 % des responsables estiment que les logiciels libres sont égaux ou supérieurs aux logiciels propriétaires

90 % des responsables informatiques utilisent des logiciels libres d’entreprise

82% des responsables informatiques sont plus enclins à choisir un fournisseur qui contribue à l’open source

80 % des entreprises prévoient d’augmenter leur utilisation des technologies open source pour adopter les technologies émergentes

pour adopter les technologies émergentes 78 % des entreprises utilisent des logiciels libres

75 % des responsables informatiques affirment que l’open source apporte de la flexibilité

70 % des entreprises prévoient d’augmenter l’utilisation des logiciels libres

69% des responsables informatiques déclarent que l’open source est très ou extrêmement important pour la stratégie logicielle globale de leur organisation.

60 % des entreprises comptent sur l’open source pour moderniser leur infrastructure IT

L’Open Source plébiscité par les développeurs :

96% des codes sources contiennent des composants open source

87% des développeurs utilisent Git pour le contrôle des versions

77% des développeurs utilisent des outils open source

77% des développeurs utilisent des bases de données open source

72% des entreprises utilisent des bibliothèques open source pour leurs Apps

55 % des développeurs professionnels en entreprise contribuent à des projets open source

GitHub héberge plus de 200 millions de dépôts

La Fondation Linux héberge plus de 750 000 développeurs travaillant sur des projets open source.

Un projet open source sur GitHub reçoit en moyenne des contributions de 7 pays différents.

L’Open Source envahit notre quotidien :

Linux anime 100% des 500 supercalculateurs HPC les plus puissants de la planete

85% des smartphones sont animés par un noyau open source (Android)

41,4% des sites Web sont hébergés sur du WordPress

25% des Web sites s’appuient sur le serveur open source Apache HTTP Server

Le marché global de l’Open Source était évalué à 21,7 milliards de dollars en 2021 et devrait dépasser les 66,84 milliards de dollars en 2026.

L’Open Source ferait économiser aux entreprises en globalité dans le monde environ 60 milliards de dollars par an !

