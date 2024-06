La suite open source européenne OnlyOffice continue d’évoluer avec toujours le même dynamisme. Faisant suite à la mise à jour majeure « 8.0 » introduite en janvier dernier, cette livraison estivale numérotée « 8.1 » continue de renforcer les fonctionnalités clés de cette suite bureautique collaborative.

Les développeurs de la suite bureautique open-source OnlyOffice Docs annonce une version 8.1 proposant de plus d’une trentaine de nouvelles fonctionnalités et 432 corrections de bugs. Cette nouvelle mouture offre une série d’améliorations majeures autour de l’édition PDF, de la sécurité et de la collaboration dans les feuilles de calcul, ainsi que des fonctionnalités enrichies pour les présentations.

Pour rappel, OnlyOffice Docs est la déclinaison de la suite collaborative qui peut être installé sur des infrastructures Cloud ou « on-premises » et offrir ainsi une vraie suite bureautique utilisable depuis un simple navigateur Web à tous collaborateurs.

Un éditeur PDF enrichi

Au cœur de bien des éfforts depuis quelques éditions, OnlyOffice apprivoise à chaque version un peu plus le format PDF, transformant l’outil en véritable éditeur PDF. Désormais, les utilisateurs peuvent non seulement visualiser et annoter des fichiers PDF, mais aussi éditer le texte, manipuler les pages (ajout, rotation, suppression) et insérer divers objets tels que des tableaux, des formes et des images. La version 8.1 introduit le très attendu support des formulaires PDF, facilitant ainsi la création et la gestion de formulaires professionnels.

De la couleur dans le traitement de texte

Parmi les nouvelles fonctionnalités de traitement de texte intégré, on note la possibilité d’appliquer une couleur d’arrière-plan personnalisée aux pages et de configurer le format de numérotation des pages. En outre, les utilisateurs peuvent désormais passer aisément entre les modes Édition, Révision et Lecture, une fonctionnalité qui fonctionne de manière indépendante pour chaque co-auteur, améliorant ainsi la collaboration.

Sécurité et collaboration renforcées dans le tableur

OnlyOffice Docs 8.1 apporte des avancées notables aux feuilles de calcul, notamment la possibilité de restreindre l’affichage des cellules dans les plages protégées pour sécuriser les données sensibles ou à caractère personnel. La collaboration est également optimisée grâce à la mise en évidence des cellules modifiées dans l’historique des versions.

De nouvelles fonctions, telles que GETPIVOTDATA et IMPORTRANGE, ainsi que des conseils pour l’insertion de fonctions personnalisées, enrichissent encore les capacités du tableur intégré à la suite. Les utilisateurs peuvent désormais copier ou déplacer des feuilles entre les classeurs au sein du même navigateur.

Améliorations dans les présentations

L’éditeur de présentations se professionnalise et intègre enfin une fonctionnalité fondamentale présente dans des outils comme PowerPoint. Elle se dote en effet d’une fonction « Masque de diapositives » permettant d’appliquer rapidement des mises en page uniformes à plusieurs diapositives. Tout changement apporté au masque se retrouve ainsi automatiquement répercuté à toutes les diapositives.

Autre amélioration, plus ergonomique, le nouveau panneau d’animation offre une vue d’ensemble des effets appliqués, tandis que le panneau de diapositives de droite a été repensé pour une meilleure convivialité et des paramètres étendus.

Support RTL et localisation

La version 8.1 améliore le support des langues s’écrivant de droite à gauche (RTL), garantissant un alignement et un ordre des mots corrects pour différents types de texte. De nouvelles langues, telles que le bengali et le cinghalais, sont désormais prises en charge, élargissant encore la portée internationale de la suite.

Amélioration ergonomique

Pour améliorer l’expérience utilisateur, plusieurs éléments de l’interface ont été redessinés. Les boutons Copier le style, Effacer le style, Sélectionner tout et Remplacer ont été mis à jour, et les utilisateurs peuvent désormais ajuster la présence des boutons fonctionnels dans l’en-tête. Ces modifications visent à faciliter la mise en forme des paragraphes et à rendre l’utilisation globale plus intuitive.

Une bibliothèque de modèles étendue

Toujours très utile pour ne pas partir d’une feuille blanche, la bibliothèque de modèles s’enrichit de nouveaux modèles de documents texte, de feuilles de calcul et de présentations, disponibles gratuitement et en plusieurs langues. Les utilisateurs ont également la possibilité de proposer leurs propres modèles pour une inclusion future.

Mise à jour des applications de bureau

Enfin, parce que ‘OnlyOffice’ se décline aussi en version « Desktop » pour permettre aux utilisateurs avancées d’exploiter des applications natives plutôt que leur navigateur Web, les versions Desktops, appelées « OnlyOffice Desktop Editors », pour travailler localement sur Windows, Linux et macOS, passe également à la version 8.1. En plus des améliorations de la version en ligne, cette mise à jour apporte un lecteur actualisé pour les fichiers vidéo et audio et la possibilité de masquer la section « Connecter au cloud ».

On s’étonnera cependant que les développeurs n’aient pas profité du Buzz média autour des « Copilot+ PC » pour introduire une version native « ARM » de ces versions Desktop. Espérons que ce vide sera très rapidement corrigé!

OnlyOffice Docs 8.1 est également immédiatement disponible sur les offres hébergées DocSpace et Workspaces de l’éditeur.

Pour rappel :

>> La suite OnlyOffice Docs Enterprise est à télécharger ici : Télécharger ONLYOFFICE Docs

>> Les versions Desktops sont disponibles ici : ONLYOFFICE applications de bureau et mobiles

 <

À lire également :