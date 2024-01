OnlyOffice, l’une des suites bureautiques open-source les plus populaires, continue de s’enrichir avec la régularité d’une métronome. Son édition « 100% en ligne », OnlyOffice Docs, traditionnellement mise à jour avant les autres éditions, passe en version 8.0 avec son lot de nouveautés attendues ou espérées…

La version 8 d’OnlyOffice Docs poursuit dans les mêmes axes de développement des mises à jour précédentes avec son lot d’améliorations ergonomiques, un support toujours plus étendu des différentes versions du format PDF, et un enrichissement des modules de base à commencer par le tableur.

Des Formulaires PDF

La suite OnlyOffice proposait déjà un support assez complet des documents PDF mais sa gestion des « formulaires » PDF était pour le moins rudimentaire. Une limitation désormais corrigée avec cette version 8.0 qui permet désormais non seulement de créer des formulaires complexes au format PDF mais aussi de les remplir en ligne (ou dans les variantes bureau et mobiles de la suite).

Pour concrétiser cette fonctionnalité, les développeurs se sont appuyés sur les modèles DOCXF d’OnlyOffice. Ce format de fichier permet en effet d’insérer différents types de champs et de les positionner librement pour donner au formulaire l’apparence désirée. Comme dans un document classique, l’utilisateur peut appliquer n’importe quel style ou formatage, ainsi que collaborer sur des formulaires avec son équipe. Jusqu’ici, une fois le formulaire construit, OnlyOffice produisait des formulaires dans son propre format OFORM pour permettre leur distribution à tous. À partir de la version v8.0, OnlyOffice adopte directement le format PDF pour diffuser les formulaires. Ils sont ainsi compatibles avec d’autres applications PDF du marché. OnlyOffice 8 permet aussi de récupérer des formulaires PDF existants pour les éditer.

Afin de simplifier davantage la création et le remplissage des formulaires, la version 8.0 d’OnlyOffice affiche des astuces et conseil dans l’utilisation des fichiers DOCXF. Les futures mises à jour prévoient d’apporter des améliorations aux formulaires , en intégrant des fonctionnalités telles que de nouveaux champs, le remplissage de formulaires selon les rôles attribués, une navigation améliorée entre les champs, des options de signature, entre autres. Preuve que les formulaires sont devenus un axe clé de popularisation d’OnlyOffice.

Un tableur encore enrichi

Chaque nouvelle version voit le tableur d’OnlyOffice s’enrichir en fonctions et formules. La version 8.0 ne fait pas exception. Trois fonctionnalités principales font leur apparition :

* La Recherche d’objectif : si vous connaissez le résultat que vous attendez d’une formule, mais que vous n’êtes pas sûr de la valeur d’entrée dont la formule a besoin pour obtenir ce résultat, il suffit d’utiliser la fonction de recherche d’objectif.

* L’Assistant graphique affiche une liste des types de graphiques recommandés et un aperçu de tous les types de graphiques disponibles en fonction des données sélectionnées.

* Séquences de numéros : un fonction Série permet de créer rapidement des séquences de numéros. C’est très pratique pour sélectionner une zone de cellules et la voir se remplir de la valeur de la première ou de remplir en une sélection les cellules avec une série de valeurs.

Un travail sur l’universalité de la solution

OnlyOffice poursuit ses efforts d’internationalisation. La version 8.0 prend désormais en charge les interfaces « RTL » (Right To Left) pour toutes les langues qui s’écrivent de droite à gauche. L’éditeur avertit que si cette prise en charge – encore en Bêta – s’applique aux documents texte et aux présentations, elle n’est encore que partiellement disponible à travers toute la suite bureautique.

Dans un même ordre d’idées, les développeurs ont amélioré le support des « lecteurs d’écran » utilisés par les malvoyants face à un ordinateur. Ce support introduit sur la version 7.5 a bénéficié du retour des utilisateurs et plusieurs améliorations ergonomiques ont été incorporés pour permettre un pilotage plus fluide de la suite dans un tel contexte (comme la possibilité d’utiliser la touche Tab pour sélectionner OK ou Annuler dans les boites de dialogue).

Des améliorations sur les Plugins et le connecteur ChatGPT

La version 8.0 permet enfin d’utiliser plusieurs plugins visuels simultanément et de repérer simplement les plugins réellement actifs.

Au passage, le Plugin ChatGPT se met à jour pour désormais offrir l’accès à GPT-4 et permettre de mieux profiter du potentiel de l’IA. Il vous permet d’utiliser les capacités de GPT-4 pour corriger les fautes d’orthographe et de grammaire, raccourcir ou rallonger vos textes et même les réécrire/reformuler complètement.

