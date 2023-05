L’équipe du projet open-source et européen OnlyOffice réduit encore un peu plus l’écart fonctionnel avec les suites américaines de Google et Microsoft. Pour concurrencer Google Spaces et Sharepoint, l’éditeur lance « DocSpace », un espace de collaboration documentaire pour les entreprises qui favorise les échanges en interne mais aussi avec leurs clients, leurs partenaires commerciaux, leurs sous-traitants et les utilisateurs externes.

Compatible avec les fichiers Microsoft Office, la suite OnlyOffice a ces dernières années beaucoup gagné en popularité notamment parce qu’elle s’intègre à des solutions bureautiques comme NextCloud, OwnCloud, Seafile ou kDrive et parce qu’elle est souvent perçue comme la solution bureautique la plus aisée à implémenter dans une offre collaborative souveraine.

La suite s’enrichit d’une nouvelle composante dénommée « DocSpace« . Basée sur le concept de « salles d’échanges », cette fonctionnalité vise à améliorer la collaboration autour des documents. Chaque DocSpace peut être vu comme un espace de partage de documents régi par des autorisations spécifiques.

Deux types de salles sont proposés :

– les salles de collaboration dans lesquelles les utilisateurs autorisés peuvent co-éditer les documents en temps réels

– et les salles personnalisées dont les paramètres flexibles permettent de spécialiser la salle pour un usage, un besoin ou un métier spécifique. Typiquement, une salle personnalisée peut être dédiée à la simple visualisation de documents, à la demande de révisions et commentaires, à un sujet comme le développement d’un projet logiciel (avec ses scripts et codes sources), etc.

Un troisième type de salles, les salles privées, spécialement conçues pour l’hébergement de documents sensibles et confidentiels avec chiffrement de bout en bout, sera prochainement ajouté.

Avec DocSpace, vous définissez les autorisations d’accès requises pour tous les fichiers d’une même salle. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de partager chaque document ou dossier individuellement.

DocSpace est axé sur la sécurité et respecte les normes de confidentialité des données telles que RGPD et HIPAA. La solution fournit des fonctionnalités de sécurité, notamment un cryptage AES-256, un protocole HTTPS, JWT, un suivi des activités et des rapports d’audit, l’authentification à deux facteurs (2FA), l’authentification unique (Single Sign-On), des domaines de messagerie de confiance, une durée de vie de session, une restriction IP, des sauvegardes de données et bien plus encore.

Pour l’instant, DocSpace est proposé en version hébergée sous AWS. Il est possible d’y connecter diverses solutions de stockage Cloud telles que OneDrive, NextCloud ou Dropbox.

Une version « auto-hébergée », à installer sur vos propres serveurs, sera prochainement proposée.

La solution est commercialisée selon deux plans tarifaires :

– un plan « Startup » qui est gratuit mais limité à 2 Go d’espace de stockage et à 1 administrateur, 2 utilisateurs avancés, 12 salles et un nombre illimité d’utilisateurs simples par salle.

– un plan « Business » qui démarre à 15€ (prix spécial de lancement, au lieu de 30€) qui offre 100 Go d’espace de stockage par administrateur et n’impose aucune autre limitation d’utilisateurs ou de nombres de salles.

Découvrez OnlyOffice DocSpace en vidéo :

