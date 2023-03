Mauvaise nouvelle pour le pionnier du Web collaboratif Notion. Il a un nouveau concurrent et celui-ci s’appelle Microsoft. Attendu de longue date, le nouvel outil collaboratif Microsoft Loop, nouvel outil de la galaxie Microsoft 365, est enfin accessible à tous…

Ça fait très longtemps que Microsoft planche sur l’idée d’un nouvel espace collaboratif facilitant l’échange d’idées et de documents. Le concept a pris différentes formes (dont les Spaces Outlook) et a maintes fois été abandonné pour être repensé. Souvent parce qu’il n’apportait rien aux espaces partagés existant déjà chez Microsoft à commencer par Sharepoint, OneDrive, Teams, OneNote (qui demeure un vrai outil de partage) et le méconnu Microsoft Whiteboard.

En 2019, Microsoft a réorienté ses efforts sur des technologies Web en temps réel spécialement conçus pour la co-édition et l’interaction partagée par plusieurs utilisateurs simultanément. L’idée était de proposer des composants portables que l’on pouvait insérer un peu dans n’importe quoi : des pages Web, des emails, des documents Office. Un effort qui a donné naissance en open source au Fluid Framework.

Le nouvel outil collaboratif Microsoft Loop, annoncé lors de Microsoft Ignite en novembre 2021 et vraiment dévoilé en juillet 2022 à l’occasion de MS Inspire, découle directement des travaux réalisés autour du Fluid Framework. Les composants Loop – qui constituent les building blocs, autrement dit les briques à assembler sur les espaces partagés – dérivent directement des composants Fluid Framework.

Ils ressemblent un peu à des Widgets en JavaScript que l’on peut incorporer dans des pages ou des emails : des listes, des notes, des tables, des zones de texte, des liens Web, des liens vers des documents, des images, des sondages/votes, etc.

Jusqu’à 50 utilisateurs en co-édition !

Ainsi, Microsoft Loop met à disposition des canevas collaboratifs sur lesquels on vient placer des composants interactifs (les Loop Components) offrant une co-édition en temps réel. Chaque canevas s’appelle une « Loop Page ». Les pages peuvent être regroupées dans un même « Loop Workspace ».

Les canevas de Loop (les Loop Pages) sont très flexibles et peuvent être assemblés un peu comme on veut. Pour faciliter la prise en main, Microsoft Loop propose une ribambelle de modèles de canevas préconçus pour répondre à différents objectifs : organisation de réunions, brief de projets, animation d’équipes, création d’un Wiki, tracker d’incidents, brainstorming, etc. Mais vous pouvez très bien partir d’une page blanche.

Le plus étonnant ? Jusqu’à 50 personnes peuvent collaborer simultanément sur le canevas, leur présence active se manifestant soit par une émoticône évoquant leur réaction en temps réel soit par leur curseur de souris (avec leur nom attaché). On sait donc en permanence qui fait quoi, qui modifie quoi, qui déplace quoi…

« Les documents Office ont toujours été plus qu’un simple moyen d’enregistrer des informations – ils ont été un moyen pour nous de nous connecter et de collaborer, de partager nos pensées, nos idées et nos aspirations avec d’autres afin que nous puissions accomplir davantage en nous appuyant les uns sur les autres plutôt qu’en travaillant seuls. Mais la façon dont nous travaillons ensemble a connu des changements significatifs au fil du temps » explique Wangui McKelvey, General Manager chez Microsoft dans un billet de Blog. « Nous avons besoin d’outils qui acceptent le désordre de nos processus créatifs et qui puissent s’adapter à nos besoins en constante évolution ».

À plus d’un titre, Microsoft Loop évoque voire constitue la réponse de Microsoft à des solutions comme les Spaces de Google Workspace, les canevas orientés projets de Trello, les espaces partagés de Confluence, Basecamp ou encore de Nuclino.

D’une manière générale, Microsoft Loop est surtout perçu comme un concurrent direct du hub collaboratif Notion.

Et si Notion a récemment intégré de l’IA dans son Hub pour convertir des notes en texte, résumer des réunions, mettre en avant des choses à faire, Microsoft devrait rapidement lui emboiter le pas, l’éditeur ayant déjà montré comment il comptait intégrer son IA Générative « Microsoft 365 Copilot » au cœur de Loop.

Reste maintenant à Microsoft le plus dur : imposer sa technologie auprès d’utilisateurs Microsoft 365 déjà pleins de bonnes et mauvaises habitudes collaboratives. Un défit qui dépend aussi de la capacité de l’éditeur à populariser ses Loop Components dans les emails Outlook et les chats Teams.

En attendant, Microsoft Loop est désormais accessible en « public preview » depuis un navigateur Web ou depuis l’application éponyme sur iOS et Android.

Pour les entreprises disposant d’un abonnement aux formules professionnelles d’Office 365, Microsoft Loop doit préalablement être activé dans l’interface d’administration avant que les utilisateurs puissent y accéder : Enabling Loop for your organization

Découvrez Microsoft Loop en vidéo :