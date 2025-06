Liquid Glass et design unifié, voilà bien les deux mots-clés qui résument la grande annonce d’Apple à l’occasion de l’ouverture de sa grande conférence WWDC’25. Un nouveau langage visuel commun à iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26, puisqu’Apple a aussi unifié les numérotations sur l’année d’usage de ses OS. Conçu pour recentrer l’attention sur le contenu tout en modernisant l’interface, ce lifting est loin d’être anecdotique et prête déjà à controverses.

Une question émerge de la conférence WWDC 25 qui s’est ouverte hier soir. La société Apple n’a-t-elle plus de vision ou est-ce qu’elle la protège le temps de refaire son retard sur l’IA ? Car Apple a donné la franche impression d’être très en retard sur sa vision IA dévoilée l’an dernier. Et donc d’avoir en 2025 cherché à masquer ce retard par un grand bluff ergonomique et une explosion d’effets visuels !

Comme pour masquer ce manque d’élan et d’innovation, l’éditeur a dégainé une grande refonte graphique sur tous ces systèmes pour adopter un vrai langage visuel commun et directement inspiré de celui créé pour VisionOS, l’OS de son casque de réalité virtuelle resté coincé dans un marché niche.

Apple harmonise l’expérience utilisateur et la signature visuelle sur l’ensemble de ses plateformes. A grand coup de transparence et d’effets translucides, son nouveau design « Liquid Glass » prétend « refléter et réfracter l’environnement de l’écran en temps réel, offrant une profondeur visuelle inédite aux icônes, widgets et contrôles ». Une refonte qui a dû monopoliser bien des équipes et des efforts pour couvrir tout le spectre Apple, des montres aux ordinateurs en passant par les TV, les iPhone et les iPad. « Nous avons repensé les éléments fondamentaux de notre UI pour créer le plus grand chantier de design logiciel de notre histoire », résume Alan Dye, vice-président du design d’interface humaine chez Apple.

Concrètement, l’interface fluidifie les barres d’onglets, sidebars et menus contextuels avec des animations très réussies et en veillant à toujours laisser la part belle au contenu. Sur Mac, le Dock et la barre de menus deviennent transparents ; sur iPhone et iPad, l’horloge du Lock Screen s’intègre élégamment derrière le sujet de la photo ; sur Apple TV, l’habillage se fait discret pour ne pas gêner la lecture.

Pour les développeurs, Liquid Glass permet de garder plus facilement la cohérence applicative entre les plateformes. Pour les utilisateurs, c’est l’assurance d’une expérience utilisateur plus homogène entre les appareils.

Reste deux inquiétudes déjà largement exprimées sur les réseaux sociaux :

– les tentatives d’imposer la transparence sur macOS comme sous Windows (souvenez-vous de Vista) n’ont jusqu’ici jamais perduré longtemps et ce nouveau style visuel n’est il qu’un effet de mode momentané ?

– cette transparence nuit à la lisibilité des icônes et des textes, et beaucoup d’utilisateurs jugent déjà Liquid Glass « beau et illisible ». Et pour être francs, on est jusqu’ici assez d’accord avec eux.

On vous laisse juger avec cette vidéo officielle :

