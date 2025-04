La division Microsoft AI fête ses un an d’existence en dévoilant sa vision étendue d’une IA personnalisée au travers de nouvelles fonctionnalités au cœur de Microsoft Copilot. Voici les 8 nouveautés phares qui débarqueront dans Copilot les semaines prochaines…

Y aurait-il comme un changement de stratégie majeur chez Microsoft autour de Copilot ? L’idée n’est désormais plus d’être le premier, mais de proposer des fonctionnalités plus abouties et des expériences mieux intégrées, quitte à avoir quelques semaines de retard sur la concurrence.

À l’occasion d’un événement vidéo, le géant de la Tech a présenté vendredi 8 nouvelles fonctionnalités qui vont venir enrichir son chatbot IA « Microsoft Copilot » dans les prochaines semaines. La plupart découle d’idées déjà présentées sous des formes plus ou moins abouties par la concurrence, autrement dit sur ChatGPT, Claude AI, Meta AI et Google Gemini.

La volonté est claire : faire de Copilot non plus un chatbot impersonnel mais un véritable assistant IA personnel capable de tout apprendre de vous, de vous soutenir dans toutes vos tâches au quotidien, voire d’agir en votre nom. « Un Copilot pour chacun » prône ainsi Mustafa Suleyman, Vice-président exécutif de Microsoft AI.

1 – Memory & Appearances – pour un copilot plus personnel

Copilot peut désormais mémoriser vos préférences, vos goûts et les détails importants de votre vie quotidienne. Plus besoin de répéter que vous détestez les champignons, que vous aimez autant Star Wars que Star Trek, ou de rappeler l’anniversaire de votre neveu. Au fur et à mesure des échanges, l’IA mémorise vos centres d’intérêt, comprend votre personnalité afin de vous proposer des réponses plus personnalisées mais aussi plus utiles tout en se montrant plus proactive avec des rappels utiles et des suggestions pertinentes. Microsoft promet un contrôle total sur ces données via un tableau de bord dédié, avec la possibilité de choisir quelles informations Copilot peut conserver ou d’opter pour une désactivation complète de cette mémoire si vous n’avez aucune confiance en l’éditeur.

Quant aux nostalgiques de Clippy, Microsoft pourrait bien finir par le ressusciter. Rien n’est encore très officiel, mais l’éditeur a confirmé travailler sur une fonctionnalité « Appearances » (apparences) pour personnaliser l’apparence de son assistant IA et lui donner un peu plus de personnalité qu’une simple fenêtre de prompts…

2 – Copilot Actions – Quand l’IA agit pour vous

Actions n’est pas une fonctionnalité nouvelle puisque Microsoft a introduit ces sortes de « prompts préconçus » ou d’actions prédéfinies dans Copilot for Microsoft 365 l’an dernier. Elle vient désormais s’intégrer dans l’assistant grand public de l’éditeur. Avec « Actions », l’IA passe à l’action et peut maintenant effectuer des tâches concrètes à votre place. Grâce aux partenariats avec Booking.com, Expedia, OpenTable et d’autres services, Copilot peut réserver des billets d’événements, des tables au restaurant ou envoyer des cadeaux sur simple demande. Une automatisation qui promet de simplifier la gestion des tâches quotidiennes.

3 – Copilot Vision – Une IA qui voit le monde

Déjà disponible sur le web, Vision s’étend désormais aux applications mobiles et Windows. Pointez votre caméra vers n’importe quel objet pour obtenir des informations en temps réel. Sur Windows, Copilot pourra aussi analyser votre écran et interagir avec vos applications sans que vous ayez à basculer entre elles. Dit autrement, Vision permet d’une part d’analyser l’environnement que vous présentez à l’aide de la Webcam du smartphone ou du PC et d’autre part de demander à l’IA d’analyser le contenu de l’écran (pour des recherches autour d’un élément affiché par exemple). L’IA pourra même être utilisée pour explorer des éléments d’une vidéo ou d’une photo.

La fonctionnalité arrive dès la semaine prochaine en bêta pour les Windows Insiders.

4 – Copilot Pages – Un espace de travail organisé

Autre fonctionnalité directement héritée de l’univers IA professionnel de Microsoft, Pages transforme vos notes éparses et recherches en un canevas organisé. Similar à Notion ou Canvas, Pages permet de centraliser vos idées, de les affiner et de poursuivre la conversation autour de vos projets à tout moment avec l’IA.

5 – Copilot Podcasts – Du contenu audio personnalisé

Inspiré par le succès de Google Notebook LM, Microsoft ajoute désormais à Copilot une fonctionnalité « Podcasts » qui permet de générer des podcasts basés sur vos centres d’intérêt ou des documents spécifiques. Une alternative audio aux longues sessions de lecture, ces podcasts interactifs vous permettent de continuer à dialoguer avec l’IA pendant l’écoute pour approfondir certains sujets.

6 – Copilot Shopping – Un assistant d’achat personnel

L’assistant IA de Microsoft veut devenir votre conseiller shopping préféré, recherchant les meilleurs produits, comparant les options et vous alertant des baisses de prix. Microsoft développe également l’achat direct depuis l’application, promettant une expérience plus fluide que ses concurrents. La fonctionnalité n’arrivera probablement pas immédiatement en Europe mais s’inscrit dans la volonté de voir l’IA se montrer plus proche de vous et de vos envies.

7 – Copilot Deep Research – Recherche approfondie

ChatGPT a cette fonction. Gemini a cette fonction. Perplexity aussi. Et on se demandait bien ce que Microsoft attendait pour en proposer une alternative sur copilot. Et bien elle arrive ! La fonction « Deep Research » permet d’effectuer des recherches complexes et multidimensionnelles pour approfondir un sujet ou préparer une étude. Copilot analyse et combine des informations provenant de multiples sources fiables pour générer des rapports détaillés. Les utilisateurs standard seront limités à cinq requêtes mensuelles, tandis que les abonnés Copilot Pro en auront davantage.

8 – Copilot Search – Une recherche web transformée

Dérivé de Bing, Copilot a toujours enrichi ses réponses de recherches Web, et ceci bien avant tout le monde. Copilot Search intègre désormais recherche traditionnelle et générative dans Bing. Le système présente des réponses vérifiées et détaillées directement dans les résultats, avec citations et sources vérifiables, visant à réduire la propagation d’informations trompeuses.

Microsoft commence à déployer ces fonctionnalités dès maintenant, mais le calendrier variera selon les plateformes, les pays et les langues dans les semaines et mois à venir. De quoi pimenter un peu plus la course à l’IA alors que Google devrait également annoncer plusieurs nouveautés IA cette semaine à l’occasion de sa conférence Google Cloud Next 2025.