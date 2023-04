0En partenariat avec le FIC, pendant trois jours, InformatiqueNews déplace son studio vidéo pour vous présenter en direct du Grand Palais à Lille l’essentiel de ce que devez retenir de l’édition 2023 du Forum International de la Cybersécurité : découvrez le sommaire du Jour 3.

Le FIC 2023, Forum International de la Cybersécurité, fermera ses portes en fin de journée, après trois jours très animés autour de la cybersécurité, du cloud, de la souveraineté numérique de l’europe, du manque de talents.

Participants, experts, hackers, étudiants, startups, éditeurs, et responsables informatiques vont encore une fois échanger sur le salon et sur notre plateau en direct, à l’occasion de cette troisième édition de notre grande émission quotidienne en Live sur le salon. Une troisième journée que nous avons voulu consacrée à l’Europe et aux startups.

Au sommaire de notre émission « En Direct du FIC 2023, JOUR 3 » à retrouver dès 11H :

La grande Interview : Thiébaut Meyer, Director, Office of the CISO, Google Cloud, pour parler de NIS2 et de la préparation des OIV, OSE et entreprises françaises et européennes à cette nouvelle directive.

La grande Interview : Solange Viegas Dos Reis d’OVHCloud pour aborder la diversité de la vision européenne du « SecNumCloud », Gaia-X et quelques annonces d’OVHCloud.

La grande Interview : Michel Van Den Berghe pour faire un bilan un an après l’ouverture du Campus Cyber.

La grande interview : Guy Flament, Directeur du Campus Cyber la Nouvelle Aquitaine, pour évoquer comment le Cyber Campus se décline dans nos territoires et l’écosystème cyber de la Nouvelle Aquitaine.

L’Interview partenaire : Christophe Auberger de Fortinet pour évoquer les difficultés des entreprises à se défendre

La grande Interview : Denis Planat de Free Pro & Jean-Nicolas Piotrowski de iTrust pour revenir sur l’une des annonces fortes de cette semaine, l’acquisition de iTrust par Free Pro.

Les Pitchs des Startups du FIC 2023 :

> Sesame IT et sa solution NDR certifiée ANSSI

> Anozr Way : Prix de la startup FIC 2023

> Dust Mobile, lauréat du Prix du Jury FIC 2023

> Astran, lauréat du Prix Coup de cœur du Jury FIC 2023 (ex aequo)

> Filigran, lauréat du Prix Coup de cœur du Jury FIC 2023 (ex aequo)

La grande Interview : Général Marc Watin Augouard pour un premier bilan du FIC 2023.

Le short de Thomas Pagbé / IT for Business Une Terre numérique en 2023 ?

Bienvenue dans notre grande émission en direct du FIC 2023, Jour 3 :