Lorsqu’il s’agit de renouveler son infrastructure, de plus en plus d’entreprises se laissent séduire par le concept d’hyperconvergence. Modernité, résilience, simplicité opérationnelle caractérisent ces infrastructures qui libèrent le potentiel des équipes IT et apporte à toute l’entreprise l’agilité qui lui est aujourd’hui indispensable.

Toute infrastructure informatique vieillit et doit être remplacée à un moment ou à un autre. Ce remplacement doit être une opportunité pour engager l’entreprise dans l’ère de la modernité informatique et lui permettre d’être plus compétitive en étant plus agile et plus réactive.

Moderniser son infrastructure en 2021 ne consiste donc pas à aller chercher uniquement plus de performance. L’objectif premier doit être de gagner en agilité et de se rapprocher de la notion de cloud privé, autrement dit d’une infrastructure souple qui ne monopolise pas les équipes IT sur des tâches de maintenance, qui permette de déployer vite de nouveaux services en monopolisant le moins de ressources possible, et dont la simplicité opérationnelle est d’abord une garantie de résilience et de sécurité.

L’hyperconvergence répond à ce cahier des charges et c’est pourquoi elle est désormais majoritairement adoptée par les entreprises amenées à renouveler leur infrastructure matérielle vieillissante.

De l’intelligence pour plus d’agilité

Il n’y a pas d’entreprise agile sans infrastructure agile. Or avec le temps, les infrastructures classiques n’ont fait que gagner en complexité avec un nombre croissant de composants à administrer, séparément de surcroit, créant de véritables silos dans les équipes IT.

Conçue pour manipuler des VM « à la tonne », l’hyperconvergence virtualise stockage et réseau par une intelligence SDI (Software Defined Infrastructure) qui contribue à supprimer les silos techniques. Objectif : libérer les équipes IT des tâches ingrates et chronophages, réduire les dysfonctionnements liés aux erreurs humaines et surtout masquer la complexité matérielle en pilotant tout par logiciel ou plus exactement par une intelligence logicielle.

Dopée par cette dernière qui fait toute la différence avec les solutions classiques, l’hyperconvergence affranchit les équipes IT des contingences techniques et leur procure une réactivité réclamée par les métiers.

La puissance de la simplicité

Toute complexité induit une administration plus lourde, plus chronophage. Elle finit irrémédiablement par monopoliser des ressources humaines sur des tâches sans valeur ajoutée, juste pour maintenir l’ensemble en état de fonctionnement.

La force du concept d’hyperconvergence est de simplifier de façon magistrale la création, l’administration et l’exploitation d’une infrastructure informatique depuis une interface utilisateur unique qui n’exige plus les compétences d’autrefois. Il en résulte un retour à la simplicité salutaire que des solutions comme HPE Simplivity arrivent à maintenir avec le temps grâce à leur évolutivité en scale-out s’appuyant sur des éléments préintégrés, 100 % flashs et évolutifs.

Cette simplicité est le moteur qui permet aux équipes IT d’être efficaces, agiles mais aussi d’être plus disponibles pour permettre à l’entreprise d’innover et de rester compétitive.

La résilience en ADN

Contrairement aux infrastructures classiques uniquement focalisées sur la performance, les infrastructures hyperconvergées sont d’abord pensées pour la résilience, celle du stockage mais aussi celle des traitements. La déduplication, la compression et l’optimisation en ligne sont appliquées à toutes les données, pour permettre une plus grande efficacité et une gestion plus optimale du stockage. Des fonctionnalités intégrées de résilience et de protection des données permettent de gérer automatiquement le basculement et la restauration en cas de reprise après incident. Enfin, la possibilité de regrouper et de fédérer les systèmes en un pool de ressources partagées ainsi que des fonctions de synchronisation entre sites distincts, offrent aux infrastructures hyperconvergées HPE Simplivity une haute disponibilité naturelle et facile à mettre en œuvre.

Cette approche permet à l’hyperconvergence d’offrir des infrastructures nativement plus robustes avec des capacités naturelles de montée en charge. Leur gestion très intelligente du stockage permet une gestion agile des snapshots des VM pour réaliser des sauvegardes quasi instantanées et ainsi offrir une plus grande résilience face aux pannes matérielles mais aussi face aux cyber attaques.

Agilité, simplicité, résilience… trois concepts qui doivent guider les entreprises dans la modernisation de leur infrastructure et qui sont au cœur de l’hyperconvergence.