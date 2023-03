Retrouvez dans les conditions du direct, notre plateau TV installé au Centre Georges Pompidou à l’occasion des Kubernetes Community Days France 2023 (KCD France).

Ce mardi 7 Janvier 2023, la communauté Kubernetes française s’était donné rendez-vous au Centre Georges Pompidou à l’occasion de la première édition des Kubernetes Community Days France. Un premier rendez-vous placé sous le signe du succès, puisque malgré un environnement compliqué par les mouvements sociaux, la communauté Kubernetes et plus largement open source s’était déplacé en nombre. L’ensemble des conférences ont ainsi fait largement le plein, de même que l’espace exposant qui étaient largement remplis entre les animations. Une journée bien remplie qui a permis à l’ensemble des acteurs de l’écosystème de partager et d’échanger autour de l’univers Kubernertes.

InfomatiqueNews.fr a profité de cette occasion pour y déplacer son studio et vous propose de revivre ou de découvrir l’esprit de l’événement au travers d’une série de tables rondes réunissant un large panel d’invité représentatif de la communauté et de l’écosystème Kubernetes.

Dans cette première partie Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reçoivent :

Solomon Hykes – Dagger

Daniel Maher – Scaleway

Emmanuel Bernard – Red Hat

Maxime Hurtrel – OVHcloud

Emile Vauge – Traefik Labs

Découvrez ci-dessous la 2ème partie avec notamment :