Dans ce dernier épisode avant la pause estivale, InfoNews Hebdo analyse la 25H2 de Windows 11, revient sur HPE qui finalise enfin l’acquisition de Juniper, décrypte l’attaque DDoS record contrée par Cloudflare et fait le point sur les débats autour de l’AI Act européen et du Health Data Hub Français.

Bienvenue dans ce numéro assez atypique d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Pourquoi atypique ? D’abord parce qu’il est diffusé un Lundi et non un Vendredi comme traditionnellement. Ensuite parce qu’il s’agit là de la dernière émission avant la traditionnelle trêve estivale. Nous serons bien évidemment de retour à la rentrée. Enfin, parce que Guy Hervier n’est pas en direct sur le plateau mais en visio à distance depuis les Etats-Unis.

Avec Jean-François Le Nilias, il revient sur une actualité IT toujours très intense et qui fait de nouveau le grand-écart du poste de travail à la régulation de l’intelligence artificielle, en passant par la résilience des infrastructures et la souveraineté numérique.



Bref : agilité, gouvernance et cybersécurité restent plus que jamais les maîtres mots.

Prêts ? 3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !



AU SOMMAIRE

EN BREF

Windows 11 « 25H2 » en test

Pas de Windows 12 : la mise à jour « 25H2 » entre en test, vise un déploiement grand public à l’automne 2025 et remet l’accent sur productivité et fiabilité.

Nouveaux serveurs NonStop chez HPE

Les nouveaux NS5 X5 et NS9 X5 doublent RAM et bande passante Infiniband, gagnent 15 % de performances et introduisent la MFA dans NonStop OS pour mieux dialoguer avec les clusters IA.

Un DDoS historique bloqué

Cloudflare repousse l’attaque la plus massive jamais enregistrée ; 122 000 IP sources, 161 pays, 45 s de déluge stoppé sans intervention humaine grâce à Magic Transit.

Appel d’offre pour le Health Data Hub

Le ministère de la Santé lance un appel d’offres de 6,2 M€ pour cloner la plateforme sur un cloud labellisé SecNumCloud/HDS d’ici l’été 2026 ; OVHcloud et Cloud Temple déjà sur les rangs.

Finalement, HPE absorbe Juniper

Un Rachat bouclé pour 14 Md$ qui entraîne la création d’« HPE Networking » pilotée par Rami Rahim, mais qui c’est fait avec des concessions aux régulateurs sur les algorithmes Mist AI et la cession d’Aruba Instant On, deux conditions exigées par le DoJ.

LE DOSSIER

Pression sur l’IA Act

À moins d’un mois de l’échéance, plus de 60 entreprises réclament un moratoire de deux ans ; la France plaide pour un « délai de grâce », Bruxelles temporise, le Code de bonnes pratiques se fait attendre.

INSOLITE

5 acteurs représentent 50% du trafic internet

Le trafic entrant atteint 50,8 Tb/s fin 2024 (+9,2 %) et cinq acteurs américains pèsent encore 47 % des flux. L’ARCEP appelle aussi à encadrer les GAFAM pour éviter la mainmise sur le cloud et l’IA.

InfoNews Hebdo prend ses quartiers d’été : on se retrouve début septembre pour débriefer la rentrée tech… d’ici là, restez connectés et protégez vos endpoints !