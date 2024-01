C’est le gros deal de ce début d’année dans l’IT. HPE et Juniper ont annoncé avoir conclu un accord définitif en vertu duquel HPE va acquérir Juniper dans le cadre d’une transaction entièrement en cash d’environ 14 milliards de dollars (soit 40,00 dollars par action).

HPE s’offre ainsi avec Juniper une sacrée pépite, considérée par Gartner comme le leader du marché dans le cadre du Magic Quadrant sur les infrastructures LAN d’entreprise. Pionnier de technologies de routage avancées, Juniper est en effet célèbre pour ses routeurs, commutateurs et dispositifs de sécurité réseau. Plus récemment, Juniper s’est aussi fait remarquer par ses innovations en matière de SDN piloté par l’IA avec ses plateformes Cloud et Mist AI.

Déjà très présent dans l’univers des réseaux (et particulièrement la connectivité sans fil) depuis le rachat de Aruba Networks (et encore plus historiquement celui de 3Com en 2009 qui a lancé HPE dans le Network business), HPE conforte sa position et va même ainsi doubler son poids sur ce marché tout en enrichissant son portfolio de produits à fortes marges et à fort potentiel de croissance. Pour beaucoup d’analystes du marché, le portfolio et les compétences de Juniper sont plutôt complémentaires du portfolio et compétences d’Aruba Network. HPE réaliserait donc une belle convergence de talents et non simplement une fusion de base clients à l’heure où les réseaux redeviennent cruciaux avec la multiplication des clusters Kubernetes et l’impact du cloud hybride sans compter – dans le cadre de HPE Cray – l’arrivée des HPC exaflopiques.

« L’acquisition de Juniper par HPE représente un point d’inflexion important dans l’industrie et va changer la dynamique du marché des réseaux et fournir aux clients et aux partenaires une nouvelle alternative qui répond à leurs exigences les plus strictes » , a justifié Antonio Neri, CEO de HPE. « Cette transaction renforcera la position de HPE dans les tendances macro-AI, élargira notre marché total adressable et favorisera davantage l’innovation pour les clients, car nous contribuons à jeter un pont entre les mondes AI-native et cloud-native, tout en générant une valeur significative pour les actionnaires. Je suis ravi d’accueillir les employés talentueux de Juniper au sein de notre équipe, alors que nous réunissons deux entreprises aux portefeuilles complémentaires et aux antécédents éprouvés en matière d’innovation au sein de l’industrie. »

La transaction reste bien évidemment soumise à l’approbation des autorités réglementaires, ce qui n’est jamais évident lorsqu’un acteur absorbe un leader comme on l’a vu récemment avec le rachat de VMware par Broadcom (qui a trainé en longueur) ou l’échec du rachat de Figma par Adobe (ou encore celui d’ARM par NVidia). Dans le meilleur des cas, la transaction ne devrait donc pas être finalisée avant le début de l’année 2025.

