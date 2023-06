Née en 2015, la co-entreprise H3C, spécialisée dans les infrastructures serveurs, stockage et réseau, deviendra prochainement une pleine propriété d’Unisplendour. Dans un contexte géo-politique tendu, HPE a en effet préféré revendre ses parts et abandonné le marché Chinois.

Le marché Chinois n’est pas simple. Notamment pour les américains. En 2015, HPE revendait 51% de ses activités locales à Unisplendour Corporation donnant naissance à la joint-venture « H3C » valorisée à l’époque 4,5 milliards de dollars. Dans le même temps, le groupe Hewlett Packard Enterprise se splittait à l’échelon mondial en deux entités : HPE et HP Inc. Un split qui visait à rendre les entités plus agiles et plus adaptées aux besoins de leurs marchés respectifs.

Mais décidément, les décisions de 2015 pour le groupe sont aujourd’hui remises en question.

HPE vient en effet de confirmer avoir officiellement céder les parts qu’elle conservait dans H3C. Une cession de parts qui devrait lui permettre d’empocher 3,5 milliards de dollars tout en réduisant les risques géopolitiques liés à cette co-entreprise alors que les restrictions à l’exportation de technologies américaines en Chine ne cessent de s’amplifier. Selon la banque UBS, une partie de l’argent pourrait être utilisée pour le remboursement de la dette et les rachats d’actions. Mais une autre partie devrait aussi être utilisée pour soutenir une acquisition stratégique. De quoi raviver les rumeurs de rachat de Nutanix qui ont couru en début d’année.

Parallèlement, les critiques autour du split décidé en 2015 se font de plus en plus entendre. Certains constatent que les bénéfices attendus n’ont pas eu lieu, pour aucune des deux entités. D’autres pensent même que ce split a affaibli la position concurrentielle de HPE face à Dell. En 2016, HPE réalisait un CA de 30 milliards de dollars avec des bénéfices nets de 3,1 milliards. En 2022, le CA était de 28,4 milliards pour un bénéfice de 800 millions de dollars.

Au second trimestre 2023, HPE affiche un Chiffre d’Affaires de 7 milliards de dollars (légèrement en dessous des attentes du marché qui anticipaient 7,3 milliards) en hausse de 4%. Un résultat principalement porté par le segment « Intelligent Edge » en hausse de 50% et le HPC en hausse de 18%. Les ventes de serveurs sont en retrait de 8%.

