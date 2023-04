HPE renforce encore son offre GreenLake de consommation de l’IT à la demande en l’étendant aux offres de stockage Alletra Storage MP.

Avec son offre stratégique GreenLake, HPE a très vite anticipé une demande croissante des entreprises pour une consommation à la demande de leur IT « on-prem » et une facturation en fonction de cette consommation adaptant de facto les principes du cloud public sur le cloud privé. Petit à petit, les concepts GreenLake s’étendent à toute la gamme de services et ressources informatiques du constructeur. Cette semaine, HPE étend un peu plus son GreenLake au stockage avec de nouvelles offres « stockage as a service » notamment autour d’Alletra MP et Vast Data.

Dit autrement, les nouveaux services annoncés couvrent un large spectre de solutions aussi bien en matière de baies pour du stockage blocs et du stockage fichiers non structurés à grande échelle en passant par les solutions de sauvegarde et restauration de données ainsi que des solutions DR de reprise après sinistre.

De nouvelles baies « MP »

Tout démarre avec les baies HPE Alletra Storage MP au cœur de cette nouvelle gamme « GreenLake for File & Block Storage ». Ces baies ont spécialement été pensées pour le scale-out et la montée en charge mais cherche également à briser les silos entre environnements blocs et environnements fichiers afin de retrouver de la simplicité et de la flexibilité. Ces baies reposent sur une approche « désagrégée » avec des nœuds contrôleurs Alletra Storage MP (MP pour Multi Protocol) connectés à des nœuds capacitifs via une fabric NVMe. Nœuds contrôleurs et nœuds capacitifs peuvent monter à l’échelle indépendamment pour privilégier la performance ou la capacité. Une telle approche permet de combiner fiabilité, performances et surtout élasticité en mode ‘scale-out’ tout en proposant aux entreprises une même solution matérielle pour leurs workloads en mode blocs (bases de données, SAN) et en mode fichiers (bureautiques, données non structurées, NAS). Il y a toutefois un bémol. Même si les baies peuvent être utilisées aussi bien pour du bloc que du fichier, deux environnements logiciels séparés demeurent apparemment nécessaires, il ne s’agit donc pas directement d’un vrai stockage unifié.

D’ailleurs, au catalogue, HPE sépare bien son offre « GreenLake for Block Storage » (notamment basée sur les Alletra 9000 à base Primera pour les usages ‘mission critical’, sur les Alletra 6000 à base Nimble pour les workloads ‘business critical’ et sur sa nouvelle offre à base d’Alletra MP pour du ‘scale-out block storage’) de son offre « GreenLake for File Storage » pour du stockage fichiers désagrégé.

VAST approuvé et adoubé par HPE

Et quand on parle de stockage « désagrégé », on pense forcément à VAST Data et sa plateforme de gestion des données en mode fichiers basée sur son architecture DASE (Disaggregated, Shared-Everything). C’est justement elle qui a été sélectionnée par HPE pour animer l’offre GreenLake for File Storage et permettre aux entreprises de gérer leurs données non structurées avec une haute performance et à large échelle (notamment pour servir les besoins multimédias et data-science/IA).

« Avec l’explosion des contenus multimédias et des données non structurées essentielles à l’entraînement des IA, le stockage de données en mode fichier devient de plus en plus nécessaire et de plus en plus complexe pour des organisations pour satisfaire une grande variété de workloads allant des sciences de la vie aux médias/divertissements et aux services financiers », explique Tom Black, vice-président exécutif et directeur général de HPE Storage. « En utilisant le logiciel VAST Data au sein de HPE GreenLake for File Storage, nous sommes en mesure de fournir un service de fichiers évolutif, conçu pour accélérer les charges de travail à forte intensité de données, qui peut être géré via la plateforme cloud HPE GreenLake. »

Evidemment, pour VAST Data, cette reconnaissance très officielle par HPE est un énorme atout qui lui permet d’être vraiment perçu comme un fournisseur majeur du monde du stockage. Une telle validation par HPE place désormais la startup – qui avait déjà le vent en poupe – dans la cour des grands, celle des Dell, IBM, NetApp et Pure Storage.

Par ailleurs, HPE a également lancé une nouvelle offre de reprise d’activité « HPE Greenlake for Disaster Recovery » destinée à minimiser les pertes de données et les temps d’arrêt en cas de catastrophe en s’appuyant sur la plateforme SaaS de HPE et la technologie DR de Zerto acquise en 2021 par HPE (pour 374 millions de dollars). Cette offre vient compléter par le haut les services de protection de données estampillés GreenLake, une offre jusqu’ici principalement composée de Greenlake for Backup and Recovery (lancée en juin 2022), une offre de sauvegarde pour protège efficacement les workloads sur site et dans le cloud avec une gestion unifiée et une orchestration basée sur des règles.

