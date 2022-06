Vast Data certifie sa solution SDS « Universal Storage » pour la plateforme de protection, migration et archivage de données Miria d’Atempo. De quoi ouvrir de nouveaux marchés européens à Vast Data…

Dernier disrupteur en date d’un univers du stockage prompt à se laisser transformer, la startup Vast Data ne cesse de faire parler d’elle et de sa technologie de stockage désagrégé pensée pour l’ère « exabytes ». Vast a vu son CA multiplié par 3,8 en 2021 et atteindre les 300 millions de dollars annuels en seulement 3 ans d’activité (avec une marge brute de 90%). Sa solution Universal Storage séduit particulièrement les secteurs gros consommateurs de grandes volumétries tels que le cinéma, la recherche médicale, les sciences de la vie, la finance…

La force de Vast Data réside dans son approche particulière et désagrégée du stockage volumétrique en modes fichiers et objets sur du Flash. Mais aussi fiable et résiliente que soit la plateforme, elle n’élimine pas totalement du paysage les besoins de sauvegarde et d’une gestion intelligente des archivages.

Vast Data annonce cette semaine la qualification de sa solution sur la plateforme de gestion des données Miria d’Atempo. Atempo est un éditeur français (né en 1991) réputé pour ses solutions de protection des données Miria, Tina et Lina. Membre de l’alliance Hexatrust, Atempo compte des milliers de clients notamment dans le secteur des médias audiovisuels et de la finance, des secteurs justement très sensibles aux arguments de Vast Data. C’est donc une alliance naturelle et logique qui est aujourd’hui officialisée.

Miria est une plateforme qui facilite la relocalisation et la gestion des volumes de fichiers de taille exascale. Une relocalisation des données qui peut notamment se réaliser vers des systèmes internes, vers la bande ou le cloud. « Notre collaboration nous permet de répondre aux besoins croissants des entreprises de pouvoir déplacer rapidement et efficacement de très grands ensembles de données sur tout type de support de stockage », déclare Bertrand Ounanian, Senior Sales Engineer chez Vast Data. « Dans le monde entier, y compris en France, de nombreux acteurs majeurs du secteur bancaire et de la recherche continuent d’utiliser ce type de support pour l’archivage et nous devions proposer une solution. La solution Miria apporte à nos clients d’autres avantages, que ce soit pour la sauvegarde, la restauration ou le transfert de données depuis et vers le cloud. »

Cet accord stratégique pourrait aussi permettre à Vast Data d’imposer sa solution Universal Storage dans de nouveaux domaines et notamment auprès de clients plus institutionnels comme les centres de recherche équipés de HPC par exemple, des clients sur lesquels Atempo a su s’imposer depuis longtemps.