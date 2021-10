VAST Data, spécialiste de l’infrastructure du stockage de données, présente la V4 de son système d’exploitation VastOS qui vise à démocratiser l’idée d’un stockage universel pour l’ère cyber.

VAST Data est l’une des jeunes pousses du stockage qui connaît une croissance fulgurante. La startup est partie à la conquête de l’europe en début d’année, avec ses baies Flash haut de gamme combinant technologies Intel Optane et SSD QLC en NVMe. Les baies VAST Data sont conçues pour gérer indifféremment Fichiers et Objets à l’ère du stockage « exabytes ». Elles sont animées par un OS maison dénommé « VastOS » dont la particularité est de délivrer ses fonctionnalités sous forme de containers. Toute l’originalité de VastOS est de tirer profit des propriétés particulières des disques Optane et QLC pour offrir une déduplication permanente et temps réel ultra-efficace et une architecture RAID ultra-résiliente au-dessus de NVMe-over-Fabric. Il en résulte une architecture très inspirée du cloud offrant un unique tier de stockage très extensible et très universel. VAST Data affirme même que les données n’ont pas besoin d’être sauvegardée tant l’architecture est résiliente.

La version 4 du système ajoute de nouvelles fonctionnalités notamment une protection avancée contre les ransomwares (avec l’apparition de snapshots immuables et indestructibles), une sécurité étendue (avec le support de NFS 4.1 et le support de politiques d’isolation des données), la gestion dans le cloud (via une interface qui centralise la gestion de vos différents clusters VAST Universal Storage) et des fonctions analytiques (pour mieux comprendre comment applications et utilisateurs interagissent avec les données et le stockage). La version 4 introduit ainsi de nouveaux outils à granularité fine qui aident les clients à visualiser la consommation de la capacité physique et logique afin qu’ils puissent être plus intelligents dans la planification et la gestion de la capacité.

Rappelons que VAST Data, à l’instar de Nutanix il y a quelques années ou plus récemment de Silk, a décidé avec son offre Gemini d’abandonner l’univers du hardware pour devenir une entreprise entièrement logicielle. Jusqu’ici son business était basé sur la vente d’appliances. Désormais, les clients vont acheter (et faire évoluer indépendamment) le hardware qui est fabriqué par Avnet et le logiciel délivré par VAST Data.