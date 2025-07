Entre investissements massifs dans l’IA, licenciements records et course aux talents, Microsoft bouleverse ses effectifs pour s’imposer dans un secteur en pleine mutation et conserver son agilité. Mais cela commence à faire beaucoup de postes supprimés en l’espace de quelques mois…

Tout porte à croire que Microsoft, qui a clôturé son année fiscale 2025 le 1er juillet, annoncera dans les prochains jours une nouvelle année record en termes de Chiffre d’Affaires, de Bénéfices et d’investissements dans l’IA.

Et comme c’est devenu une tradition, l’éditeur entame sa nouvelle année fiscale avec des licenciements. « Nous continuons à mettre en œuvre des changements organisationnels et d’effectifs qui sont nécessaires pour positionner l’entreprise et les équipes vers le succès dans un marché dynamique » justifie l’éditeur.

Sauf que l’addition (ou en l’occurrence la soustraction) est cette année particulièrement salée. Selon Bloomberg, ce sont plus de 9.000 postes qui vont être supprimés dans cette vague de Juillet. Une vague de licenciements qui s’ajoute à celles déjà opérées en Janvier et en Mai ! Au final, selon nos informations, plus de 16.000 emplois ont été supprimés depuis le début de l’année !

Ces nouvelles suppressions de postes affectent l’ensemble de l’organisation sans concentration particulière sur une division spécifique. Les équipes gaming sont néanmoins durement touchées avec des coupes chez Xbox, Zenimax et King, le développeur de Candy Crush qui voit 10% de ses effectifs barcelonais concernés. Cette réorganisation constitue la quatrième vague de licenciements en 18 mois pour la branche gaming de Microsoft, dans le sillage de l’acquisition d’Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars.

Mais Microsoft avait déjà lourdement impacté ses effectifs en Janvier notamment dans les équipes de développement et dans les strates de middle-management et en Mai dans les équipes de vente. À nouveau, l’objectif affiché par Microsoft reste officiellement la simplification de sa structure organisationnelle en réduisant les strates managériales entre les dirigeants et les équipes opérationnelles.

Et difficile de ne pas y voir ici les premiers effets de la montée en puissance de l’IA. Bien sûr, ces suppressions de postes s’accompagnent de création de postes dans les secteurs les plus porteurs et donc dans les métiers de l’IA. Mais l’IA impose des investissements et des restructurations tout en rendant certains rôles moins pertinents. Ces licenciements s’inscrivent en effet dans un contexte plus large où Microsoft, comme l’ensemble du secteur technologique, fait face aux coûts exponentiels de la course à l’intelligence artificielle. Après avoir investi des dizaines de milliards de dollars dans les centres de données et le développement d’applications IA, l’entreprise doit désormais rassurer Wall Street sur sa capacité à maîtriser ses dépenses. Selon Anurag Rana, analyste chez Bloomberg Intelligence, ces réductions pourraient compenser l’augmentation des dépenses liées au déploiement de l’infrastructure IA et refléter une utilisation accrue des outils d’IA en interne.

Parallèlement, on l’a vu récemment avec Meta, pour attirer les meilleurs talents de l’IA (et débaucher chez OpenAI et Anthropic), les GAFAM doivent aligner des chèques irréalistes : Meta aurait proposé des bonus à la signature pouvant atteindre jusqu’à 100 millions de dollars pour s’attirer des pontes d’OpenAI !

Bref, on surveillera avec attention dans les prochains jours la publication des résultats de Microsoft pour son dernier trimestre fiscal et le décompte de ses employés qui s’élevait en Juin 2024 (il y a un an) à 228.000 employés dans le monde.

