Microsoft démarre 2025 sur les chapeaux de roue avec des résultats au premier trimestre calendaire (Q1-2025) explosifs. Malgré un contexte économique et géopolitique tendu, la firme enregistre des performances trimestrielles record, portées par une croissance continue de ses activités cloud et une maîtrise stratégique de ses investissements en IA.

Pour son premier trimestre calendaire (Q1 2025), qui est en réalité son troisième trimestre fiscal, Microsoft affole une nouvelle fois les compteurs s’affichant comme le géant de la Tech le plus dynamique malgré les contextes économiques et géopolitiques. Au passage, elle redevient la première valorisation boursière au monde.

L’editeur a enregistré un troisième trimestre fiscal historique, clos le 31 mars 2025 : le chiffre d’affaires grimpe à 70,1 milliards de dollars (+13 % en un an) et le bénéfice net atteint 25,8 milliards (+18 %), soit un BPA de 3,46 dollars, nettement au‑dessus des attentes consensuelles de Wall Street.

Encore et toujours, de façon presque mathématique, se cache derrière cette dynamique la pseudo division « Microsoft Cloud », dont les revenus, à 42,4 milliards de dollars (+20 %), portent l’ensemble du groupe. « Microsoft Cloud » n’est pas une division réelle mais un regroupement pour les publications financières de toutes les activités Cloud du groupe.

Et justement en matière de « Divisions » du groupe, la très surveillée branche « Intelligent Cloud » qui comporte Windows Server et Azure, affiche plus de 10% de croissance et un CA de 26,8 milliards de dollars. Et dans cette division, Azure affiche toujours une croissance à 33 % (pour rappel Google Cloud affiche 28% de croissance sur ce même trimestre et AWS affiche 17% de croissance).

Un succès résumé par Satya Nadella qui explique que « le cloud et l’IA sont les leviers indispensables pour accroître la productivité, réduire les coûts et accélérer la croissance de chaque entreprise ».

La division « Productivity & Business Processes » reste néanmoins la première contributrice (avec un CA trimestriel de 29,9 milliards, +10 %) du groupe. Les offres Microsoft 365 continuent d’avancer : +11 % pour les versions entreprises et professionnelles et +5 % pour le segment grand public (avec 87,7 millions d’abonnés). Une hausse de revenus évidemment engendrées par la hausse tarifaire récemment annoncée et liée à l’intégration de Copilot dans les suites bureautiques ce qui a déjà mécaniquement fait progresser le revenu moyen par utilisateur.

La plus chaotique division « More Personal Computing » (qui comprend Windows, XBox et Surface) est en croissance de 6% avec un CA trimestriel de 13,4 milliards de dollars. Bonne nouvelle pour le groupe et le marché PC en général, Windows OEM et Surface progressent de 3 % grâce aux renouvellements anticipés avant la fin de vie de Windows 10 en octobre prochain.

Côté jeu vidéo, la stratégie multiplateforme porte ses fruits : malgré un recul de 6 % des ventes de matériel Xbox, le contenu et les services montent de 8 %, Game Pass PC bondit de 45 % et le cloud gaming franchit les 150 millions d’heures jouées sur le trimestre !

Signal notable pour les DSI et les observateurs de l’IA : après dix trimestres consécutifs de hausse, la facture des investissements en infrastructure IA recule légèrement à 21,4 milliards (‑1 milliard séquentiel) sur ce trimestre ! Microsoft a annulé certaines réservations d’espaces datacenters et semble réorienter une partie des investissements des datacenters vers des actifs plus rapidement amortissables, en particulier les puces spécialisées, tout en confirmant un budget annuel toujours prévu autour de 80 milliards. La CFO Amy Hood prévient néanmoins que « la demande IA croît un peu plus vite que notre capacité » et anticipe des « contraintes de capacité au‑delà de juin », bien que Microsoft anticipe à nouveau 34 à 35 % de croissance pour Azure au trimestre en cours (Q2-2025 calendaire, Q4-2025 fiscal).

Wall Street a, elle aussi, bien apprécié cette réorientation des investissements. L’action a bondi de 7,6 % le 1ᵉʳ mai, sa meilleure réaction post‑résultats depuis près de dix ans, portant à nouveau la capitalisation au‑delà des trois mille milliards de dollars et faisant de nouveau de Microsoft la plus forte valorisation mondiale.

Au final, ces chiffres restent incroyables et démontrent à nouveau l’étonnante résilience des géants de la Tech face aux difficultés économiques mondiales et aux incertitudes géopolitiques. L’éditeur maintient une avance technologique sur l’IA tout en adoptant un contrôle plus serré de ses dépenses. Reste à voir si les tensions sur la capacité IA et la montée des coûts de services managés se traduiront, dans les prochains trimestres, par une pression sur les budgets cloud des entreprises — ou par de nouvelles opportunités d’optimisation à la faveur d’une concurrence qui s’annonce plus intense.

