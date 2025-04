Bill Gates vient de publier le code source du Basic pour Altair 8800, le tout premier programme jamais commercialisé par Micro-Soft, comme le géant américain de l’informatique s’appelait alors.

Cinquante ans dans l’informatique, c’est une éternité. Cela nous ramène à l’ère des dinosaures (les mainframes) et des tout premiers micro-processeurs. À l’époque, aussi, où deux étudiants, Bill Gates et Paul Allen, découvrent en couverture du magazine Popular Electronics de janvier 1975, le premier ordinateur « accessible », l’Altair 8800 d’une jeune entreprise dénommée MITS.

Sentant que « la révolution des PC était imminente », nos deux étudiants décident de saisir l’opportunité en développant un interpréteur BASIC pour cette machine afin de permettre à ses utilisateurs de facilement créer des programmes pour elle. Et Bill Gates de tenter le premier bluff de sa jeune carrière (il en fera un autre célèbre, plus tard, pour séduire IBM et imposer MS/DOS sur le PC) en affirmant au patron de MITS que ses amis et lui disposaient d’un interpréteur Basic pour le processeur de l’Altair.

Ce qui était loin d’être vrai. En réalité, Bill Gates et Paul Allen avaient bien un compilateur Basic, mais il l’avait écrit pour le PDP 10 auquel ils accédaient à distance (partiellement en piratant l’accès) comme Bill Gates le raconte dans sa très distrayante biographie « Source Code : mes débuts » sortie en début d’année chez Flammarion.

Rejoint dans leur aventure par leur camarade Monte Davidoff, les trois étudiants vont s’affairer à produire un interpréteur Basic pour l’Altair 8800 sans même disposer de la machine ! Nous sommes alors en février 1975 ! Paul Allen s’évertue à créer un émulateur Altair 8800 sous PDP 10 (afin de tester le fonctionnement de leur Altair Basic), Bill Gates écrit le code source de l’interpréteur Basic et Monte Davidoff développe le module mathématique. La tâche est d’autant plus complexe, que l’interpréteur Basic doit tenir en seulement 4Ko de mémoire ! En deux mois, ils disposent d’une version suffisamment complète pour vendre la licence de leur interpréteur Basic à MITS… Et ainsi sera créée la société Micro-Soft qui deviendra « Microsoft » par la suite.

Pour célébrer les 50 ans de Microsoft, Bill Gates a publié la semaine dernière le listing du code source du Basic pour Altair 8800. Le résultat est un scan de 157 pages du code source imprimé sur une des imprimantes matricielles de l’époque.

« C’est le code le plus cool que j’ai jamais écrit » estime le milliardaire. Ce que confirme d’ailleurs l’examen du code qui révèle toute l’ingéniosité dont ont dû faire preuve les trois étudiants à l’époque pour faire tenir l’interpréteur dans 4 Ko de mémoire : utilisation de jetons d’un octet pour les commandes, variables à une seule lettre, et nombreuses astuces pour économiser de l’espace.

Le code source est disponible ici : Celebrating 50 years of Microsoft | Bill Gates

Pour la petite histoire, le code source de cet interpréteur Basic sera ensuite étendu et porté sur de très nombreuses machines par Microsoft et notamment sur les ordinateurs BBC, MSX, Thomson, Oric, PC (BASICA devenu ensuite GW-BASIC et dont le code source datant de 1983 a été publié en open source sous Licence MIT par Microsoft en mai 2020).

Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous les invitons à lire « Source Code : Mes Débuts », la biographie écrite avec beaucoup de nostalgie, de sincérité et d’humour par Bill Gates (qui reverse les bénéfices de cette biographie à l’association United Way Worldwide).

