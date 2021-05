Né il y a 30 ans, le langage de développement qui a tant popularisé la programmation Windows en entreprise fête son anniversaire dans la plus grande discrétion… Et pourtant, il est loin d’être mort…

En mai 1991, Bill Gates lançait à Windows World un outil qui allait profondément changer la donne et populariser le développement sous Windows : Visual Basic. Soudain, n’importe quel développeur amateur pouvait créer une application fenêtrée et interactive en disposant des interfaces par simple Drag & Drop et en ajoutant aux différents éléments visuels quelques lignes de programmation Basic pour en définir sa fonction. Rapidement, le logiciel allait notamment s’imposer dans les entreprises en leur permettant de rapidement prototyper des applications et même développer en un temps record des outils métiers. Le langage va prendre un essor considérable et s’infiltrer encore un peu plus au cœur des entreprises en intégrant la suite Office et les macros VBA (Visual Basic for Applications).

Toutefois, le langage va avoir du mal à s’adapter au virage .NET. Visual Basic .NET va vite souffrir de la concurrence de C#, moins verbeux mais tout aussi lisible, mais aussi de l’explosion d’une nouvelle vague de langages : JavaScript, Go, Python, etc.

Au point que le langage fête cette semaine ses 30 ans dans une indifférence un peu générale. Le manque d’engouement de l’entreprise pour son ancien langage star est assez édifiant. Alors que la Build bat son plein, Microsoft s’est contenté en guise de célébration des 30 ans de Visual Basic de glisser subrepticement un package original de Visual Basic sur l’étagère qui servait de décor au keynote de Satya Nadella.

Pour les fans, certes vieillissants, de Visual Basic, l’espoir de pouvoir encore développer dans leur langage favori ne s’est pourtant pas tari. D’ailleurs, Microsoft n’a pas totalement abandonné « VB » même si officiellement celui-ci n’évoluera plus. En portant WinForms sur .NET 5 et .NET 6, Microsoft s’est retrouvé face à une réalité niée : l’historique d’applications WinForms est principalement composé de programmes VB. L’éditeur s’est donc finalement décidé à porter le langage sur ses nouveaux frameworks open-source. Cet effort s’inscrit dans une stratégie qui consiste à d’abord migrer tous les développeurs Windows « .NET Framework » vers le plus universel « .NET 5 / .NET 6 » (qui découle de .NET Core) puis à encourager les développeurs VB ayant ainsi migré à évoluer vers C# ou d’autres langages.

Autre lueur d’espoir, l’éditeur RemObjects semble décider à reprendre un flambeau abandonné par Microsoft. Il vient en effet de lancer Mercury, un langage 100% compatible Visual Basic .NET mais orienté multiplateforme. « L’objectif de Mercury est de donner un nouvel élan au langage Visual Basic.NET, lui donner un avenir en poursuivant là où Microsoft s’est arrêté, lui apporter de nouvelles fonctionnalités et un support pour les plateformes et fonctionnalités .NET modernes (actuelles et futures) mais aussi de l’étendre au-delà de la plateforme .NET et à toutes les plateformes supportées par notre environnement de développement RemObjects éléments » expliquent les responsables du projet.

Le support de VB.NET sous .NET 5 et l’arrivée de Mercury donne au trentenaire une nouvelle espérance de vie qu’il n’avait plus il y a encore quelques mois. Avec Mercury, VB va même pouvoir exister sur Android, sur iOS, sur Linux et sur macOS. Il devrait même s’étendre aux WebApps grâce à WebAssembly. Bref, VB a bien un futur même s’il n’est plus forcément entre les mains de Microsoft. Après tout le langage apparaît toujours en 6ème position du TIOBE Index !

