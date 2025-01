En combinant l’IA Google Gemini, un Snapdragon 8 Elite et une durabilité soignée, la gamme Galaxy S25 transcende les attentes du marché Android. Fonctionnalités personnelles, outils professionnels et sécurité renforcée font de ces smartphones la nouvelle référence des smartphones Android notamment pour les entreprises.

La série Galaxy S de Samsung occupe une place centrale et particulière dans le paysage Android depuis de nombreuses années. Chaque nouveau modèle fait office de « référence » sur le marché et offre un aperçu des futures tendances en matière de smartphones. Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, dévoilés cette semaine, perpétuent cette tradition d’innovation en mettant l’accent sur des performances accrues, une intelligence artificielle toujours plus poussée et des fonctionnalités pensées pour les utilisateurs comme pour les entreprises.

Depuis leur lancement, les Galaxy S sont donc le porte-étendard de Samsung dans l’univers Android en particulier et des smartphones en général. Ils servent de vitrine technologique, montrant comment le fabricant sud-coréen innove en matière de design, d’écran et de performances. Chaque génération illustre les évolutions majeures de l’interface One UI (ici dans sa version 7, basée sur Android 15), tout en définissant de nouveaux standards pour le segment des smartphones premium mais également en apportant son lot de fonctionnalités uniques dédiées aux entreprises et aux usages professionnels. Ce statut confère à la gamme Galaxy S un rôle stratégique aussi bien pour Samsung que pour Google et, plus largement, pour l’écosystème Android.

Des fonctionnalités IA de pointe

Sans surprise, c’est essentiellement sur le front des fonctionnalités IA que Samsung a « mis le paquet cette année » profitant notamment d’une forte intégration avec l’IA Gemini de Google et ses modèles devenus bien plus performants en 2024. Des fonctionnalités IA qui ont considérablement évolué depuis leur apparition avec les S24 tirant à la fois profit des nombreuses nouveautés intégrées par Google mais aussi des expérimentations de la concurrence et notamment d’Apple avec son Apple Intelligence.

Mieux intégrées et plus matures, les fonctionnalités IA sont également servies par un nouveau processeur Qualcomm au NPU plus performant. Elles s’insèrent désormais de façon plus fluide dans les gestuelles et usages du smartphone et commencent vraiment à faire la différence laissant entrevoir un futur où plus personne ne pourra se passer de ces fonctions IA.

Voici un aperçu des fonctionnalités IA désormais intégrées :

* Intégration de Google Gemini

Un appui prolongé sur le bouton d’alimentation ouvre en standard l’assistant Gemini, lequel s’intègre à la fois aux applications Google et aux services Samsung. L’IA peut répondre à n’importe quelle question comme toute IA conversationnelle mais elle vise aussi à remplacer les anciens assistants vocaux. L’IA peut notamment créer ou modifier des rappels, ajouter des événements au calendrier et prendre en charge des requêtes plus complexes impliquant plusieurs étapes ou différentes apps. Cette synergie avec l’écosystème Google devrait favoriser un usage toujours plus intuitif du smartphone.

* Personal Data Engine

Cette fonction apprend de vos habitudes au quotidien pour anticiper vos besoins. Les données étant stockées localement sur l’appareil, votre vie privée est préservée : en cas de désactivation, toutes les informations collectées sont effacées. L’objectif est de transformer le smartphone en un véritable assistant, capable de proposer des suggestions pertinentes (horaires, alertes, résumés) sans remonter vos données dans le cloud.

* AI Select

Ce qui se passe à l’écran est analysé en permanence (un peu comme avec Windows Recall) pour suggérer des actions intelligentes. Ainsi, si vous lisez un texte, AI Select peut proposer de générer un résumé ou de définir un mot. Si vous visionnez une vidéo, il peut spontanément créer un GIF animé. En facilitant ce type de tâches, l’expérience utilisateur gagne en fluidité et en rapidité.

* Now Brief et Now Bar

L’écran de verrouillage peut afficher des informations contextuelles adaptées au moment de la journée. Le matin, vous pouvez recevoir un récapitulatif de votre sommeil, de la météo et de votre emploi du temps. Le soir, c’est un retour sur les événements marquants de la journée, incluant par exemple les photos que vous avez prises. La Now Bar, quant à elle, vous donne accès en un geste à ces suggestions et propose d’éventuelles actions complémentaires.

* Multi-app commands

À l’aide de requêtes en langage naturel, vous pouvez désormais demander à l’IA d’effectuer plusieurs actions successives à travers différentes applications. Par exemple, formuler « Recherche la date du prochain match du PSG et ajoute-la à mon calendrier » suffit pour que l’assistant se charge de la recherche en ligne, de l’extraction des informations et de la création de l’événement, le tout automatiquement.

* Natural language AI Search

Grâce à une recherche en langage naturel, vous pouvez retrouver des contenus ou ajuster des paramètres sans avoir à mémoriser un vocabulaire précis. Il suffit de dire « Montre-moi les photos de mon voyage au Japon il y a deux ans » ou « Fais le texte plus grand » pour que le système exécute la commande. L’objectif est de gagner du temps et d’accéder plus facilement à l’information souhaitée.

Dit autrement, l’IA sur Galaxy S25 se montre plus contextuelle, plus personnelle, plus utile et plus active avec des prémisses d’agents IA embarqués qui permettent à l’IA d’agir à votre place afin de limiter les opérations manuelles.

Trois modèles pour des besoins variés

La nouvelle gamme S25 comporte donc trois modèles déclinés dans différents coloris et capacités de stockage : le S25, le S25+ et le S25 Ultra. Tous les modèles sont animés par le tout dernier Snapdragon 8 Elite de Qualcomm spécialement optimisé pour les besoins de Samsung. Ce dernier annonce une amélioration de 37 % pour le CPU, de 30 % pour le GPU et de 40 % pour le NPU par rapport à la gamme S24. Ce nouveau Snapdragon dispose d’un CPU à 8 cœurs Oryon, d’un GPU Adreno et d’un NPU Hexagon auxquels s’ajoutent les supports de la 5G, du WiFi 7 et du Bluetooth 5.3.

Le Galaxy S25

Écran 6,2 pouces, 12 Go de RAM, stockage jusqu’à 512 Go, batterie de 4 000 mAh et tarif démarrant à 962,05 €. Il dispose d’un triple appareil photo : grand angle 50 MP avec zoom optique x2, téléobjectif x3 en 10 MP, ultra grand angle 12 MP. Le capteur frontal est en 12 MP.

C’est la porte d’entrée vers l’univers haut de gamme de Samsung. Grâce à la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, il offre déjà une excellente fluidité et intègre les mêmes fonctionnalités IA que ses grands frères, tout en restant sous la barre psychologique des 1000 euros.

Le Galaxy S25+

Écran 6,7 pouces, 12 Go de RAM, stockage jusqu’à 512 Go, batterie de 4 900 mAh et tarif débutant à 1172,00 €.

Il dispose d’un triple appareil photo : grand angle 50 MP avec zoom optique x2, téléobjectif x3 en 10 MP, ultra grand angle 12 MP. Le capteur frontal est en 12 MP.

Le « Plus » se positionne comme le choix “intermédiaire haut de gamme”, profitant d’un écran plus grand et d’une meilleure autonomie que la version standard. Son excellent compromis entre performances, fonctionnalités IA et prix en fait une option privilégiée pour ceux qui veulent monter en gamme sans atteindre le tarif de l’Ultra.

Le Galaxy S25 Ultra

Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces protégé par Corning Gorilla Armor 2, 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, batterie de 5 000 mAh, stylet S Pen, et prix de départ de 1472,05 €.

Il dispose d’un quadruple appareil photo : grand angle 200 MP avec zoom optique x2, téléobjectif x3 en 10 MP, téléobjectif x5 en 50 MP, ultra grand angle 50 MP. Le capteur frontal est en 12 MP.

C’est le modèle le plus avancé, aussi bien pour la photographie (capteur principal de 200 Mpx et optiques améliorées) que pour la productivité (S Pen, IA Select, DeX). Il s’adresse aux utilisateurs exigeants souhaitant tirer le maximum des capacités de leur smartphone.

Tous les appareils (S25, S25+ et S25 Ultra) fonctionnent sous One UI 7 (Android 15), prennent en charge la 5G (et le Wi-Fi 7) et profitent de sept ans de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité. Les précommandes sont ouvertes, avec une livraison à partir du 3 février. Samsung propose également 6 mois de Gemini Advanced et 2 To de stockage cloud inclus à l’achat.

Des fonctionnalités pensées pour les entreprises

Au-delà des performances et de l’IA, la gamme Galaxy S25 propose des caractéristiques adaptées aux besoins des entreprises et des exigences de contrôle et de sécurité recherchées par les DSI et RSSI. On y retrouve ainsi le fameux système Knox, certifié EAL-6, qui inclut désormais une cryptographie post-quantique pour protéger les données sensibles. Les entreprises peuvent également compter sur sept générations de mises à jour majeures et de patchs, assurant la pérennité de leurs investissements informatiques.

Les performances de la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy soutiennent aisément l’exécution de tâches professionnelles exigeantes, tandis que Samsung DeX transforme le smartphone en un véritable poste de travail lorsqu’il est relié à un écran ou à un casque XR.

Pour les adeptes de la prise de notes et de l’annotation de documents, le S Pen (fourni avec le S25 Ultra) demeure un atout incontournable : son intégration aux outils d’IA facilite la sélection et l’analyse de contenus, ce qui améliore la productivité au quotidien. Enfin, la compatibilité avec les principales solutions de gestion de flotte mobile et l’intégration avancée des services Google Workspace ou Microsoft Office font de la série S25 un choix évident pour le monde de l’entreprise. Enfin on retiendra la disponibilité d’un nouveau SDK qui permet aux entreprises de créer des applications métiers mobiles qui tirent profit des fonctionnalités IA embarquées.

La série Samsung Galaxy S25 tient donc ses promesses avec un équilibre savant entre innovation, performance et fiabilité. L’intégration poussée de l’IA (notamment via Google Gemini), la puissance du nouveau Snapdragon 8 Elite for Galaxy et l’accent mis sur la sécurité et la durabilité en font un choix pertinent, aussi bien pour une utilisation personnelle que professionnelle.

<

À lire également :