Gemini prend les devants et devient la première IA à proposer, via Gemini Live, une véritable interaction vocale en Français et dans 40 autres langues, là où la concurrence reste coincée sur l’anglais.

En juin dernier, OpenAI surprenait la planète Tech en présentant ChatGPT « Advanced Voice Mode » permettant de dialoguer en vocal de façon très naturelle avec l’IA avec possibilité de l’interrompre à tout moment. Quelques jours plus tard, Google contre-attaquait en dévoilant Gemini Live, un mode d’interaction vocale très similaire sur son IA Gemini. Depuis, d’autres ont suivi le même chemin (Apple, Microsoft, …) sauf que ces interactions vocales restent pour l’instant chez tout le monde réservées aux anglo-saxons.

Cette semaine, Google a pris les devants sur la concurrence et ouvert son mode « Gemini Live » à une quarantaine de nouveaux langages dont le Français !

Mieux encore, non seulement Gemini Live peut parler et comprendre le Français avec aisance, mais il est en réalité bilingue et peut ainsi interagir simultanément en deux langues parmi les 40 désormais supportés !

« Gemini Live est véritablement conversationnel. C’est comme discuter avec un ami : vous pouvez échanger des idées, explorer de nouveaux sujets ou même vous entraîner pour une grande présentation. Gemini Live suit le rythme de vos conversations, vous permettant d’interrompre, de changer de direction ou d’approfondir un sujet particulier » explique Google.

Avec Gemini Live, vous pouvez échanger en vocal avec l’IA de façon très naturelle et lui demander conseil, planifier un événement, élargir vos horizons culturels, explorer un sujet…

Mieux encore, l’application Gemini pour mobiles voit ses extensions se multiplier. Google confirme que les extensions uniquement disponibles en anglais pour interconnecter l’IA à vos univers personnels (Calendrier, Tâches, etc.) seront très bientôt disponibles.

