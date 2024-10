Google tente toujours d’imposer les Chromebooks dans le paysage malgré bien des hésitations sur les évolutions de son système. Il annonce plein de nouveautés IA destinées à faire de ses « Chromebooks Plus » de vrais concurrents des « Copilot+ PC » de Microsoft.

Après un départ en fanfare dans le monde de l’éducation aux USA, les Chromebooks ont du mal à s’imposer à l’international.

Pour leur donner un second souffle, Google a récemment introduit une gamme qui se veut plus exigeante et plus puissante avec des performances améliorées et une sécurité renforcée dénommée « Chromebook Plus ».

Jusqu’ici la raison d’être des « Chromebooks Plus » était assez floue. Mais on voit désormais bien plus où Google veut en venir. En pratique les « Chromebooks Plus » sont à l’univers « Chromebooks » ce que les « Copilot+ PC » sont aux PC : des machines dotées de fonctionnalités IA embarquées.

Cette semaine, Google a profité de l’introduction de deux nouveaux Chromebooks Plus pour annoncer une pléthore de fonctionnalités IA dédiées à ces nouvelles machines « Plus »…

Des fonctionnalités IA avancées pour les Chromebooks

Si Microsoft met du Copilot à toutes les sauces, Google n’est pas en reste et en fait au moins autant avec Gemini ! Les Chromebooks Plus sont en réalité des « Gemini Chromebooks ».

Et le géant américain enfonce un peu plus le clou avec plein de fonctionnalités nouvelles et même une nouvelle touche, parce qu’il n’y a aucune mauvaise raison pour ne pas copier Microsoft.

Sur les Copilot+PC Microsoft a remplacé la touche « menu contextuel » par la touche « Copilot ».

Google annonce à son tour une refonte du clavier des Chromebooks. La touche « Everything » est remplacée par une nouvelle touche officiellement dénommée « Insertion Rapide » (Quick Insert) mais qui aurait tout aussi bien pu s’appeler « Gemini ».

Elle donne en effet accès à un menu contextuel présentant différentes fonctionnalités IA comme « Aide-moi à écrire » (qui utilise Gemini pour aider à la rédaction, à l’édition ou à la modification du ton des textes), « Chat with Gemini » (pour discuter directement avec l’IA), « Création d’images » (à l’aide d’un prompt Gemini). Cette touche facilite également l’ajout d’emojis, de GIFs, de liens vers des sites web récemment consultés, et permet d’attacher des fichiers depuis Google Drive sans quitter son flux de travail, des fonctionnalités qui n’ont rien à voir avec l’IA.

De plus, la fonctionnalité « Chat avec Gemini » sera déployée sur tous les Chromebooks. Les nouveaux acheteurs bénéficieront de trois mois gratuits de Google One AI Premium, incluant 2 To de stockage sur Google Drive et des fonctionnalités avancées de Gemini. Une nouvelle fonctionnalité « Welcome Recap » aidera les utilisateurs à reprendre leurs activités là où ils les ont laissées, en affichant une vue d’ensemble des tâches en cours lors de la connexion. Un mode « Ne pas déranger » avec intégration de YouTube Music sera également disponible pour favoriser la concentration.

Mais Google annonce également d’autres fonctionnalités IA exclusives aux Chromebooks Plus et qui trouveront logiquement leur place dans le menu Quick Insert :

« Aide-moi à lire » pourra résumer des documents PDF, des articles web et plus encore, facilitant ainsi la compréhension rapide de longs textes.

« Live Translate » offrira une traduction en temps réel de tout contenu à l’écran, prenant en charge plus de 100 langues, y compris lors de vidéoconférences en direct.

Une nouvelle application « Recorder » permettra de transcrire des enregistrements audios, en identifiant et en étiquetant les différents locuteurs.

En outre, de nouvelles fonctionnalités d’IA temps réel pour les appels vidéo, à la manière des fonctions Windows Effect des Copilot+ PC, amélioreront l’apparence des utilisateurs, réduiront le bruit ambiant et seront compatibles avec toutes les applications de visioconférence.

Deux nouveaux modèles pour enrichir la gamme

Côté matériel, Google a présenté deux nouveaux Chromebooks Plus.

Le Samsung Galaxy Chromebook Plus se distingue par sa finesse et sa légèreté, devenant le Chromebook Plus le plus fin et le plus léger à ce jour. Il est équipé d’un processeur Intel Core i3-10110U, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran OLED de 15,6 pouces offrant une autonomie allant jusqu’à 13 heures. Ce modèle intègre également la nouvelle touche « Insertion Rapide ».

Le Lenovo Chromebook Duet 11″ propose un design 2-en-1 avec un écran détachable, un support intégré et un stylet, idéal pour une utilisation flexible entre mode tablette et ordinateur portable. Il est alimenté par un processeur MediaTek Kompanio 838, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout à partir de 339 $.

Avec ces annonces, Google espère renforcer l’attractivité de sa gamme Chromebook Plus en misant sur l’intégration de l’IA pour offrir une expérience utilisateur enrichie. Les nouvelles fonctionnalités, tant au niveau logiciel que matériel, positionnent les Chromebooks Plus comme des alternatives sérieuses aux PC traditionnels et aux Copilot+ PC, même si Google met aussi en avant les fonctionnalités « Entreprise » et le fonctionnement essentiellement « On Line » qui offre davantage de sécurité aux gestionnaires de parcs informatiques. Reste à voir si tout ceci permettra réellement aux Chromebooks de conquérir un nouveau public.

