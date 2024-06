Google annonce l’acquisition de Cameyo et de sa technologie de virtualisation des applications Windows qui transforme les Apps Windows en Apps Web (PWA). Outre la compatibilité Android et Linux déjà intégrée aux Chromebooks, Google va désormais aussi permettre aux appareils ChromeOS de s’ouvrir aisément à l’existant applicatif Windows des entreprises.

Cameyo est un pionnier de la virtualisation applicative sous Windows et de la containerisation des applications Windows. Contrairement à la virtualisation matérielle façon hyperviseur (Hyper-V, VMware ESXi), la virtualisation applicative ne cherche pas à émuler toute une machine mais uniquement le système d’exploitation. C’est cette technologie qui est au cœur du fonctionnement des containers. Elle permet de rendre les applications plus indépendantes de l’OS sous-jacent et d’en faciliter la portabilité.

Cameyo a poussé le concept jusqu’au bout. Sa technologie propose par exemple de « packager » les applications sous forme d’un container exécutable autonome (un .exe embarquant le runtime de virtualisation, l’application et toutes ses librairies) qui évite par exemple d’avoir à « installer » une application. Mieux encore, depuis 2014, Cameyo permet d’exécuter des applications Windows virtualisées depuis un navigateur Web HTML5 !

Poursuivant sa réflexion, Cameyo a étendu sa technologie pour héberger les Apps sur des serveurs et les délivrer via Internet sans installation locale, un peu à la manière d’un VDI sauf qu’ici il n’y a pas volonté de virtualiser l’ensemble du bureau mais juste l’application. Ainsi naissait les offres Cameyo « Fully Hosted » (offre 100% cloud et 100% managée) et Cameyo « Self-Hosted » (la technologie est hébergée sur vos propres serveurs Windows que vous gérez intégralement).

Il y a un an, Cameyo poussait encore plus loin ses mécanismes de virtualisation en lançant ses services VAD « Virtual App Delivery » permettant d’exécuter les applications Windows virtualisées sur ChromeOS.

D’un certain point de vue, c’est un peu comme si Cameyo permettait de transformer n’importe quelle application Windows en une application PWA (Progressive Web App).

Et la technologie n’a pas laissé Google insensible alors que l’éditeur essaye par tous les moyens de donner un second souffle aux Chromebooks.

La semaine dernière, Google a annoncé l’acquisition de Cameyo pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Mais l’objectif est clair comme de l’eau de roche : permettre aux entreprises d’exécuter sur Chromebook leur héritage Windows. « Cette acquisition va permettre une intégration encore plus profonde de ces applications virtualisées dans ChromeOS », déclare Robb Henshaw, co-fondateur et directeur marketing de Cameyo. « De nouvelles intégrations amélioreront non seulement l’expérience de l’utilisateur final, mais rendront également encore plus simples pour les administrateurs informatiques le déploiement et la distribution de ces applications à leurs utilisateurs. »

Avec cette acquisition, Google permet un peu plus à ChromeOS et aux Chromebooks de s’inscrire dans l’univers informatique des entreprises en prenant à bras le corps la problématique de l’existant applicatif. Reste désormais à Google de définir une véritable offre avec un tarif officiel, alors que Cameyo n’affiche aucun tarif sur son site, les prix étant le fruit d’une négociation commerciale en fonction du nombre d’applications et du nombre d’utilisateurs.

Il sera également intéressant de voir jusqu’où Google va chercher à s’approprier la technologie. Car, au départ, Cameyo a toujours été une solution pensée pour les administrateurs Windows avec l’idée de simplifier, mieux contrôler et mieux sécuriser le déploiement des applications Windows. Cameyo voulait permettre aux entreprises de moderniser leur infrastructure IT notamment au niveau des postes de travail tout en préservant leurs investissements logiciels et en permettant aux utilisateurs d’accéder aux applications sans jamais se soucier des problèmes d’installation et de mises à jour. Idée qui a ensuite évoluer pour permettre un accès plus agnostique à l’historique applicatif Windows depuis n’importe quel PC Windows mais aussi depuis des postes Linux, des terminaux Android ou de simples terminaux Web.

Pour Cameyo, cette intégration dans Google est une opportunité d’imposer sa technologie de virtualisation applicative face à Citrix Virtual Apps, amazon AWS AppStream ou Kasm alors que le destin de VMware Horizon et ses ThinApps est des plus incertains.

