Le fonds Vista annonce le rachat de la société Citrix pour 16,5 milliards de dollars… pour la fondre à Tibco.

En 2014, le fonds d’investissement privé Vista Equity Partners rachetait Tibco pour 4,3 milliards de dollars. Le fonds avait apparemment de la suite dans les idées puisque, depuis, nombre d’entreprises ont été rachetées par Vista pour être intégrées en Tibco. Ce fût notamment le cas en 2017 d’un pionnier de la virtualisation des données, Composite Software, et d’un pionnier des plateformes de datascience, Statistica. En 2019, Tibco aspirait le français Orchestra Networks, leader du Master Data Management.

En octobre dernier, le fonds Vista annonçait l’acquisition d’un des leaders de la RPA, Blue Prism, pour 1,5 milliard de dollars, avec la ferme intention d’incorporer cet éditeur dans la galaxie Tibco.

On apprend cette semaine que Vista continue ses emplettes sur le marché de la high tech et des solutions cloud. La société Citrix Systems annonce en effet avoir conclu un accord pour être rachetée par Vista Equity Partners pour la très coquette somme de 16,5 milliards de dollars. Autrement dit la plus grosse acquisition récente de Vista. Là encore, l’objectif est de fondre cet acteur nouvellement acquis dans Tibco !

L’objectif du deal est notamment de permettre à Tibco de devenir un acteur « game changer » dans l’univers naissant du DaaS (Desktop as a Service) si l’on en croit les informations du communiqué.

Citrix, précurseur et ancienne star du VDI, traverse depuis quelques années une période difficile avec la révolution du cloud et la multiplication des concurrents. L’ère du DaaS change la donne. Des acteurs comme Nutanix, VMware, Workspot, Tehama, Cameyo, Nerdio côtoient les offres d’AWS (Amazon Worskpaces) et de Microsoft (Azure Virtual Desktop et Windows 365). Et Citrix a eu du mal a réinventé son offre et imposé à ses clients une formule sur abonnements. En 2021, l’éditeur a vu ses revenus reculer de 1% passant de 3,24 milliards de dollars en 2020 à 3,22 milliards de dollars.

Ce rachat n’est pas une surprise. De nombreuses rumeurs courraient sur une acquisition de Citrix depuis plusieurs mois, notamment depuis le départ de son CEO, David Henshall, en octobre dernier.

« Au cours des trois dernières décennies, Citrix s’est imposé comme le leader incontesté du travail hybride sécurisé » explique Bob Calderoni, président du conseil d’administration de Citrix et président-directeur général par intérim. « Ensemble avec TIBCO, nous serons en mesure de fonctionner à plus grande échelle et de fournir à une plus grande base de clients une gamme plus large de solutions pour accélérer leurs transformations numériques et leur proposer l’avenir du travail hybride. En tant que société privée, nous disposerons d’une flexibilité financière et stratégique accrue pour investir dans des opportunités à forte croissance, telles que le DaaS… »

Pour tous les observateurs de longue date du marché, ce rachat de Citrix n’en demeure pas moins une page qui se tourne…