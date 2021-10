Les effets de consolidation sur le marché de la RPA commencent à s’étendre aux leaders. Le fonds Vista Equity Partners veut acquérir Blue Prism pour 1,5 milliard de dollars !

On le sait, le marché de l’automatisation des processus par robots logiciels (RPA) est en pleine expansion. La RPA est l’un des thèmes en vogue dans toutes les DSI car elle est perçue comme l’un des leviers à la transformation numérique.

Mais avec la montée en force sur ce marché d’acteurs comme Microsoft, Salesforce (qui a acquis ServiceTrace en aout dernier), ou encore Oracle, le paysage de la RPA est en pleine transformation. Les achats et consolidations d’acteurs se multiplient. Cette fois, c’est Blue Prism, l’un des trois leaders historiques (avec UIPath et Automation Anywhere), qui est sous les feux de l’actualité.

Le fonds Vista Equity Partners a en effet annoncé son intention d’acquérir Blue Prism pour 1,5 milliard de dollars. Le deal n’est pas encore tout à fait scellé puisque certains actionnaires comme Coast Capital (qui détient 3 milliards d’actions) s’y opposent. Mais s’il se fait, il marquera encore une fois le paysage RPA mais aussi l’univers de la data. Car Vista a une idée derrière la tête. Fusionner TIBCO et Blue Prism. Rappelons que Vista avait racheté TIBCO en 2014 pour 4,3 milliards de dollars.

L’arrivée des poids lourds de l’informatique en même temps que la crise pandémique a fragilisé certains acteurs et Blue Prism connaissait depuis plusieurs mois une phase compliquée. De son côté, TIBCO aussi traverse une nouvelle phase de turbulences. Durant cet été différentes rumeurs ont couru selon lesquelles Vista cherchait à vendre l’éditeur pour une somme avoisinant les 7 milliards de dollars. Mais la vente semblait difficile à concrétiser.

Pour Vista, fusionner TIBCO et Blue Prism a donc beaucoup de sens et redonnerait de la valeur aux deux entreprises. D’autant que TIBCO a dans son catalogue des outils de process mining qui complètent bien les initiatives RPA.