Notre émission hebdomadaire « L’invité de la semaine » fait une pause estivale. Pour patienter jusqu’à la rentrée, nous vous proposons de (re)découvrir chaque semaine les entretiens qui ont marqué l’année, rassemblés autour d’un fil conducteur. Cette semaine, place au « Cloud » : un sujet incontournable à l’heure où les entreprises françaises et européennes accélèrent leur transformation numérique et cherchent à conjuguer innovation, agilité et souveraineté. Au fil des derniers mois, des personnalités de premier plan, dirigeants de grands acteurs du Cloud en France et experts, sont venus sur le plateau de Guy Hervier partager leur vision et débattre des enjeux majeurs du secteur.

Le Cloud s’est imposé comme une infrastructure indispensable pour les organisations modernes. Ses principaux atouts résident dans une réduction significative des investissements CAPEX (absence d’investissement initial, facturation à l’usage), une scalabilité instantanée, une simplification de déploiement ainsi qu’une sécurité et conformité renforcées via des protocoles de chiffrement avancés et des mises à jour automatiques.

L’arrivée fulgurante de l’intelligence artificielle, notamment générative, est venue renforcer encore davantage la valeur du Cloud. L’IA exige une puissance de calcul colossale (GPU, stockage à grande échelle), des outils spécialisés et une infrastructure capable d’expérimenter et de passer à l’échelle rapidement, ce que seul le Cloud peut offrir.

Typiquement, le Cloud permet notamment des expérimentations flexibles grâce à un modèle pay‑as‑you‑go, idéal pour tester des idées avec agilité sans coûts fixes élevés; l’accès à des capacités GPU haut de gamme pour entraîner ou déployer des modèles de traitement du langage, d’images ou de données volumineuses, sans avoir à investir dans du matériel propriétaire coûteux; des services SaaS ou PaaS prêts à l’usage, tels que des API de LLM ou des assistants IA intégrés, permettant aux entreprises de bénéficier rapidement de l’IA sans compétences internes avancées.

En Europe, les fournisseurs américains dominent largement le marché : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud se partagent à eux seuls environ 70 % du marché européen du Cloud (IaaS/PaaS). À l’inverse, les acteurs européens ne détiennent qu’environ 15 % du marché. Cette ouverture quasi-totale du marché à des géants étrangers pose aujourd’hui un défi majeur de souveraineté numérique, particulièrement pour les entreprises françaises et européennes. Face aux tensions géopolitiques croissantes et à la remise en question de la continuité d’accès des services cloud américains — notamment du fait des lois comme le Cloud Act — de plus en plus de DSI explorent des solutions alternatives : c’est dans ce contexte que le label SecNumCloud de l’ANSSI prend toute son importance.

La qualification SecNumCloud garantit le respect d’un référentiel très exigeant développé par l’ANSSI, avec un audit approfondi de l’organisation, des procédures, de l’architecture et des configurations techniques de l’opérateur pour lui délivrer un visa valable trois ans. Cette qualification est désormais obligatoire pour les administrations publiques françaises, et elle devient un critère essentiel pour les entreprises soucieuses de leur souveraineté numérique et de leur conformité RGPD. Une norme européenne équivalente, l’EUCS, est encore en phase d’adoption mais rencontre des difficultés d’harmonisation des points de vue entre les différents états membres.

Pour évoquer ces sujets et partager leur vision et leur expérience, plusieurs responsables d’acteurs du Cloud en France ont accepté les invitations de Guy Hervier. Retrouvez ci-dessous leurs interviews.

« Amazon Bedrock, c’est un supermarché de modèles IA disponibles en serverless »

L’adoption de l’intelligence artificielle en France s’accélère, mais les PME restent à la traîne. Avec Guy Hervier, Stephan Hadinger explique pourquoi le Cloud est aujourd’hui indispensable aux entreprises dans leur adoption de l’IA et comment AWS accompagne cette transformation, notamment à travers des partenariats stratégiques avec des fleurons de l’industrie française et le lancement d’un cloud « souverain » européen pour garantir la protection des données.

« Quand on crée un Bleu ou un S3NS, on renforce d’abord un monopole. »

Le PDG de Clever Cloud n’a pas la langue dans sa poche et ne connaît pas la langue de bois. Quentin Adam partage ici sa vision sur l’importance d’avoir des acteurs français du Cloud et sur la souveraineté numérique. Entre les critiques des offres cloud hybrides et une stratégie d’expansion internationale audacieuse, découvrez comment cet acteur compte bien rattraper le retard européen.

« Bleu est une société française, on ne peut plus française… »

Face à un contexte géopolitique tendu, la protection des données sensibles est devenue un enjeu majeur. Le Cloud « Bleu », une initiative française née de l’alliance entre Orange et Capgemini, qui propose les services de Microsoft dans un environnement de confiance ultra-sécurisé, veut offrir le meilleur des services Azure et Microsoft 365 tout en répondant aux exigences les plus strictes de l’État. Son PDG, Jean Camouros, défend cette vision et cette approche d’un cloud souverain bâti sur des technologies américaines très appréciées et matures.

« Le cloud vous offre tout, y compris la capacité de relancer le développement applicatif puissance 10 »

Ancien DSI d’Air France-KLM, Jean-Christophe Lalanne partage son expérience de la migration vers le cloud, un voyage semé d’embûches mais riche en enseignements. De fervent opposant à ardent défenseur, il dévoile le parcours de sa propre évolution de pensée et met en lumière au passage les bénéfices concrets de cette transformation et les défis qu’elle représente pour les entreprises.

« Réversibilité : Choisir NumSpot c’est se donner un vrai avantage… »

Numspot se positionne comme le partenaire cloud souverain des entreprises stratégiques et sensibles en France. Au travers du témoignage de son directeur général, découvrez comment cette société, née de l’alliance de la Banque des Territoires, Dassault, Docaposte et Bouygues Telecom, compte s’imposer sur ce marché prometteur grâce à une offre 100% open source et SecNumCloud mais aussi grâce à des partenariats clés.

« Le risque qu’il y avait sur CloudWatt n’existe plus par définition sur Bleu »

Orange Business se réinvente pour faire face aux mutations du marché des télécoms et à l’accélération de l’IA générative. Découvrez la stratégie de ce géant français pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, entre nouvelles offres innovantes et un plan de transformation ambitieux pour ses collaborateurs.

